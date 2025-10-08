Heimkapital ergänzt sein Portfolio um eine neue Erbbaurechtlösung für Eigentümer ab 55 Jahren. Parallel dazu startet das Unternehmen die digitale Maklerplattform "HeimMakler". Der KI-gestützte Service soll Immobilienverkäufe beschleunigen sowie Transparenz und Effizienz erhöhen. Der Anbieter für Immobilienverrentungsmodelle Heimkapital erweitert seine Palette um ein neues Angebot für Eigentümer ab 55 Jahren: Mit "Grundkapital" führt das Unternehmen eine moderne Erbbaurechtlösung ein, die schnelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact