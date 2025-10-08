Osnabrück/Berlin (ots) -Am Donnerstag, 9. Oktober 2025, diskutiert der Bundestag zum ersten Mal im Plenum über die Umsetzung der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) in Deutschland (erste Lesung). Geplant sind unter anderem verstärkte Freiheitsbeschränkungen und Freiheitsentziehung für geflüchtete Menschen. Auch Kinder sollen demnach unter bestimmten Voraussetzungen inhaftiert oder unter haftähnlichen Bedingungen werden können.Terre des Hommes, PRO ASYL und weitere Organisationen protestieren dagegen heute um 12.30 Uhr vor dem Brandenburger Tor. Mit einem überlebensgroßen Teddybären, der hinter einem Zaun steht, fordern die Organisationen die Abgeordneten des Deutschen Bundestags auf, bei der Umsetzung der GEAS-Reform Kinder- und Menschenrechte einzuhalten."Für uns ist klar: Geflüchtete Kinder müssen geschützt und dürfen nicht weggesperrt werden", sagt Annika Schlingheider, Referentin für Flucht und Migration bei Terre des Hommes. "Geflüchtete Kinder brauchen für ihre Entwicklung und Gesundheit eine sichere und kindgerechte Umgebung, Möglichkeiten zum Spielen, Zugang zur Schule und altersgerechte Unterstützung. Das ist in abgelegenen teilweise geschlossenen Einrichtungen oder gar in Haft nicht möglich.""Mit der Umsetzung der GEAS-Reform droht eine massive Ausweitung der Haft für schutzsuchende Menschen in Deutschland - selbst Kinder könnten eingesperrt werden. Auch neue geschlossene Zentren könnten eine Realität werden, wenn die Abgeordneten nicht noch korrigierend einschreiten. Wir appellieren eindringlich an die Abgeordneten: Winken Sie das GEAS-Anpassungsgesetz nicht einfach durch, sondern stellen Sie eine menschenrechtskonforme Ausgestaltung der Reform in Deutschland sicher", fordert Wiebke Judith, rechtspolitische Sprecherin von PRO ASYL.Die Aktion:Was? Der überlebensgroße Teddy hinter dem Zaum steht symbolisch für eine Kindheit in Isolation und Ausgrenzung. Dazu gibt es Reden, Plakate und künstlerische Beiträge.Wann? Heute, 8. Oktober 2025, 12.30 bis 13.30 UhrWo? Brandenburger Tor, BerlinWer? Terre des Hommes, PRO ASYL, Jugendliche ohne Grenzen, Bundesfachverband Minderjährigkeit und Flucht, Flüchtlingsrat Berlin, Flüchtlingsrat Brandenburg, BBZ - Beratungs- und Betreuungszentrum für junge Geflüchtete und Migrant*innen und viele mehr.Vertretende der Organisationen stehen vor Ort für Interviews und Fotos zur Verfügung.Bildmaterial: Bilder können vor Ort aufgenommen werden. Nach der Aktion stehen auf den Homepages von Pro Asyl und Terre des Hommes eine Auswahl von Bildern bereit.Weitere Informationen:- Factsheet von Terre des Hommes und PRO ASYL zur Aktion (https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/Verein/01_Informieren/Themen/Flucht/Aktionsmaterial/Factsheet_GEAS_Aktion_WEBSITE.pdf)- Terre des Hommes hat in verschiedenen Publikationen (https://www.tdh.de/informieren/themen/kein-ort-fuer-kinder) auf die Lebenssituation von geflüchteten Kindern in nicht kindgerechten Unterbringungsstrukturen hingewiesen- PRO ASYL analysiert seit Jahren die GEAS-Reform und die nationale Umsetzung mit Blick auf die Menschenrechte geflüchteter Menschen. Siehe zum Beispiel FAQ zur europäischen Asylreform (https://www.proasyl.de/news/faq-zur-europaeischen-asylreform-geas-antworten-auf-die-wichtigsten-fragen/) und die Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des nationalen Rechts an die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (https://www.proasyl.de/material/stellungnahme-zum-entwurf-eines-gesetzes-zur-anpassung-des-nationalen-rechts-an-die-reform-des-gemeinsamen-europaeischen-asylsystems/).- Juristisches Fachgutachten (Hruschka/Nestler, 2025): Kinderrechtliche Aspekte der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/Verein/01_Informieren/Themen/Flucht/GUTACHTEN_GEAS_HRUSCHKA_NESTLER_2025.pdf)- Positionspapier mehrerer Kinderrechtsorganisationen (September 2025): Kinderrechte wahren: 10 Empfehlungen für die Umsetzung der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems in Deutschland (https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/Verein/01_Informieren/Themen/Flucht/POSITIONSPAPIER_KR_GEAS_SEPTEMBER_2025.pdf)----------------------------------------------Verantwortlich: Terre des HommesUnser Name "Terre des Hommes" steht für eine "Erde der Menschlichkeit". Pressekontakt:Für Rückfragen und Interviews:Wolf-Christian Ramm, 0541 / 71 01-158, c.ramm@tdh.dePRO ASYL: presse@proasyl.de; Telefon 069 / 24 23 14 30Original-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/6133229