Nürnberg (ots) -"Das Banking der Zukunft ist kein Verwaltungsakt, sondern eine Frage der Haltung" - In der aktuellen Folge von Tech & Tacheles diskutieren Florian Geiling (Chief Marketing Officer bei Sopra Financial Technology) und Felix Flüs (Head of Marketing Communication bei Hauck Aufhäuser Lampe), wie Banken die nächste Kundengeneration erreichen und warum Finanzbildung künftig auch auf TikTok stattfinden wird. Jetzt reinhören auf allen gängigen Plattformen.Banking neu zu denken bedeutet, die jüngeren Generationen ernst zu nehmen. Unter dem Titel "Next Gen, Next Level - muss Banking neu gedacht werden?" beleuchtet die neunte Folge des Podcasts Tech & Tacheles, was Millennials und Gen Z von Finanzinstituten erwarten: Kundenbeziehungen auf Augenhöhe statt klassischer Beratung.Finanzbildung auf TikTok und Co.Für die "Next Gen" ist Finanzwissen keine Kür, sondern eine Voraussetzung für finanziellen Erfolg. Dabei setzen junge Kunden nicht ausschließlich auf den Bankberater, sondern informieren sich zunehmend auch über TikTok, YouTube oder KI-gestützte Tools - entsprechend selbstbewusst treten sie in Gesprächen mit der Bank auf. "Die Generation will verstehen, wohin ihr Geld fließt, und sie erwartet Transparenz sowie Nachhaltigkeit", sagt Felix Flüs. Anlageentscheidungen werden im Banking der Zukunft deshalb zunehmend nach einem kooperativen Ansatz erfolgen: Junge Anleger wollen ihr Portfolio aktiv mitgestalten und sich nicht mit standardisierten Angeboten zufriedengeben. Florian Geiling betont: "Die neue Generation kommt mit klaren Vorstellungen. Sie sucht Partner, die gemeinsam mit ihr Werte schaffen und Innovation ermöglichen."Social Media verändert das BankingSocial Media ist ein integraler Treiber dieses Wandels: Während klassische Suchmaschinen auch für jüngere Kundengruppen relevant bleiben, um Finanzwissen zu akkumulieren und Informationen über Entwicklungen auf den Finanzmärkten zu sammeln, gewinnen Plattformen wie TikTok, Instagram oder Twitch an Relevanz für Markenbildung und Employer Branding. Banken - darin sind sich die beiden Diskutanten einig - müssen sich dieser Dynamik stellen und eine wirklich überzeugende Präsenz in den sozialen Medien etablieren, um sichtbar und relevant zu bleiben.Wertvolle PartnerschaftenNeben Finanzbildung und digitaler Sichtbarkeit betonen die Gäste die wachsende Bedeutung wertebasierter Partnerschaften. Banken und Dienstleister agieren heute nicht mehr nur als reine Transaktionspartner, sondern zunehmend als Co-Kreatoren, die gemeinsam mit ihren Kunden neue Lösungen entwickeln. Dabei rückt auch die Frage nach der grundsätzlichen Haltung in den Vordergrund: Welche Werte verkörpert ein Institut, wofür steht es nach außen - und wie konsequent setzt es dies im Alltag um?Die Next Gen beurteilt Finanzdienstleister nicht allein nach Rendite, sondern anhand von Transparenz, Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung. Felix Flüs schildert am Beispiel des Next Gen Beirats bei Hauck Aufhäuser Lampe, wie junge Kunden aktiv in die strategische Ausrichtung eingebunden werden. Auch Florian Geiling betont, dass Sopra Financial Technology den Wandel aktiv vorantreibt: "Wir verstehen uns als Co-Creator of a Digital Europe - es geht darum, mit unseren Kunden gemeinsam Werte zu schaffen und Transformation partnerschaftlich zu gestalten."Ein Format mit Haltung"Tech & Tacheles" richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider von Finanzdienstleistern. In jeder Folge ziehen die Gäste Karten mit provokanten Thesen aus einer "Blackbox", beziehen Position und diskutieren offen und fachlich fundiert. Moderiert wird der Podcast von Birgit Hass (https://www.linkedin.com/in/birgit-hass/), Senior Marketing Managerin bei Sopra Financial Technology.Jetzt reinhörenDie neue Folge von Tech & Tacheles "Next Gen, Next Level - muss Banking neu gedacht werden?" ist ab sofort online. Jetzt reinhören - auf Spotify, Apple Podcasts oder unter: www.sopra-financial-technology.com/podcastÜber den Podcast"Tech & Tacheles" ist der Podcast von Sopra Financial Technology für die Finanzbranche. Externe und interne Expertinnen und Experten sprechen über IT, Technologie und Banking - klar, meinungsstark und fundiert. Ohne Buzzwords, mit Haltung. Mehr Infos zu Tech & Tacheles finden Interessierte hier: https://www.sopra-financial-technology.com/de-de/insights/podcastÜber Sopra Financial Technology:Sopra Financial Technology GmbH bietet einen regulatorisch konformen Betrieb von modularen, skalierbaren und anpassbaren Applikationen in der Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen verbindet traditionelle Legacy-Systeme mit innovativen Produkten und Services unter Einbeziehung moderner Cloud-Lösungen in einem hochperformanten Betrieb und in sicherer Umgebung. Mit etwa 300 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Nürnberg zeichnet sich das Unternehmen durch Expertise in Bankwesen, Regulatorik, Lösungsorientierung und Projektmanagement aus. 1983 als Sparda-Datenverarbeitung eG gegründet, ist die Sopra Financial Technology GmbH seit 2019 Teil der Sopra Steria Group mit mehr als 50.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern.