Weimar (ots) -Am 11. Oktober fällt in der HipHop Academy Hamburg der Startschuss für die neue bundesweite Event-Reihe "The Sessions - powered by ARD Kultur". Im Rahmen des Wettbewerbs "Battle of the Year" an der HipHop Academy Hamburg bringt ARD Kultur gemeinsam mit "Deutschrap ideal", dem ARD-Format für HipHop-Kultur, Workshops für junge Talente direkt in die Szene.HipHop ist mehr als Musik - es ist Haltung, Ausdruck, Lebensgefühl. Mit "The Sessions" will ARD Kultur jungen Kreativen Sichtbarkeit, Förderung und Teilhabe ermöglichen. Gemeinsam mit "Deutschrap Ideal" und in Kooperation mit weiteren HipHop-Projekten bundesweit sucht ARD Kultur gezielt den Dialog mit einer jungen Generation, die bislang nur selten mit öffentlich-rechtlichen Angeboten in Kontakt kommt. "Wir verstehen uns als Partner der Szene - und als Brücke zwischen Nachwuchs, etablierten Stimmen und der Öffentlichkeit", sagt Bettina Kasten, Programmgeschäftsführerin von ARD Kultur.Der Auftakt findet am Samstag, 11. Oktober, in der HipHop Academy Hamburg statt - im Rahmen des renommierten "Battle of the Year", zu dem über 500 junge HipHop-Akteur*innen erwartet werden. ARD Kultur und "Deutschrap ideal" gestalten in Kooperation mit der HipHop Academy Hamburg drei Sessions, moderiert von "Deutschrap ideal"-Host Simon:- Songwriting mit JokA - der Rapper, der bereits mit Größen wie Sido, MoTrip oder Bushido gearbeitet hat, zeigt, wie Hits entstehen und auf was man beim Writing achten muss.- Be Your Own Brand mit Wavyjosh - Deutschlands größer Deutschrap-Content-Creator erklärt, wie man TikTok zu seiner eigenen Bühne macht.- HipHop x Mental Health mit Aylo - die Künstlerin spricht über Mental Health in der Musikszene und teilt ihre Erfahrungen, um trotz mentaler Herausforderungen langfristig kreativ und motiviert zu bleiben.Anmeldungen sind über die HipHop Academy Hamburg (https://www.dna-festival.de/home) (www.dna-festival.de/home) möglich.Fortsetzung 2026 geplant2026 wird die Workshop-Tour mit weiteren Partnern der Szene fortgesetzt: "Ob Newcomer, Artist oder jemand, der gerade ins Musikbusiness einsteigen will - mit 'The Sessions' gehen wir dorthin, wo die HipHop-Community ist. Gemeinsam mit starken regionalen Partnern schaffen wir einen Raum, der Jugendlichen Inspiration, Wissen und echte Praxistipps direkt von den Stars der Szene mitgibt", erklärt Patrick Secker, Leiter und Produktmanager von "Deutschrap ideal".Über ARD KulturARD Kultur ist die digitale Heimat für Kulturinteressierte. Auf ardkultur.de werden ausgewählte Kulturinhalte aus der ARD Audio- und Mediathek kuratiert. Gemeinsam mit den ARD-Medienhäusern entwickelt ARD Kultur innovative Eigen- und Ko-Produktionen. Darüber hinaus versteht sich ARD Kultur als Netzwerkpartner und Dialogpartner für Kulturinstitutionen und die Kreativbranche. Die Federführung von ARD Kultur liegt beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR).