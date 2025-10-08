Linz (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat den Leitzins (OCR) überraschend stark um 50 Basispunkte auf 2,5% gesenkt - doppelt so viel wie erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Grund dafür seien die schwache Konjunktur, ein angespannter Arbeitsmarkt und größere Kapazitätsreserven in der Wirtschaft. Die Zentralbank wolle damit die wirtschaftliche Erholung beschleunigen. Inflationserwartung: 3% in Q3 2025, Rückgang auf Zielbereich (1 bis 3%) im ersten Halbjahr 2026. Globale Faktoren: Höhere Zölle und politische Unsicherheit würden den weltweiten Inflationsdruck dämpfen. Ausblick: Weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte im November wahrscheinlich, zusätzliche Lockerungen für 2026 erwartet. (08.10.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
