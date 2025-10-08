EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
/ Aktienrückkauf - 5. Zwischenmeldung und temporäre Aussetzung
Betreff: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Bekanntgabe von Informationen zu mit einem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Angaben zum Emittenten und Inhalt:
Name: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Adresse: Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim
Inhalt der Meldung: Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm
Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm - 5. Zwischenmeldung und temporäre Aussetzung
Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (die "Gesellschaft") hat den Beginn ihres Rückkaufprogramms zum 16. Juli 2025 durch Bekanntgabe gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 am 11. Juli 2025 mitgeteilt.
Im Zeitraum vom 16.07.2025 bis zum 06.10.2025, jeweils einschließlich, wurden insgesamt 55.000 Aktien der Gesellschaft im Rahmen des Rückkaufprogramms erworben.
Der Erwerb der Aktien erfolgte durch die von der Gesellschaft beauftragte COMMERZBANK Aktiengesellschaft ausschließlich über das XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse.
Im Zeitraum vom 16.07.2025 bis zum 06.10.2025 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:
Die Gesellschaft hat entschieden, das Rückkaufprogramm nach den zuletzt am 6. Oktober 2025 getätigten Rückkäufen temporär auszusetzen und voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr wieder aufzunehmen.
Informationen zu den mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften (einschließlich einer Aufstellung der Einzelgeschäfte in detaillierter Form) sind gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Website der Gesellschaft (www.hornbach-holding.de) im Bereich "Investor Relations" veröffentlicht.
Bornheim (Pfalz), 08.10.2025
HORNBACH Management AG
Der Vorstand
