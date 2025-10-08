In Europa ist am heutigen Mittwoch der größte Börsengang seit rund drei Jahren über die Bühne gegangen. Der Sicherheitsspezialist Verisure konnte die angebotenen Aktien im oberen Bereich der zuvor festgelegten Spanne platzieren - und feiert an der Börse in Stockholm einen vielversprechenden Handelsstart.Verisure legte den Platzierungspreis auf 13,25 Euro fest. Das lag im oberen Bereich der zuvor anvisierten Spanne zwischen 12,25 Euro und 13,50 Euro.Zur Stunde steigt die Verisure-Aktie sogar über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
