Die Übernahme erweitert das Portfolio von Tax Systems um ein marktführendes Steuerkontrollzentrum und beschleunigt seine globale Expansionsstrategie

Tax Systems, ein globaler Anbieter von Steuer- und Buchhaltungssoftware, gab heute die Übernahme von Loctax bekannt, einem führenden Anbieter von kollaborativen Lösungen für Steuern, Compliance, Risikomanagement und Governance für interne globale Steuerteams. Durch die Übernahme wird es Tax Systems gelingen, die führende SaaS-Plattform zur Einhaltung von Steuervorschriften in EMEA zu werden. Zudem wird die Entwicklung seiner Produkt-Roadmap deutlich beschleunigt.

Loctax ist das allererste KI-Steuerkontrollzentrum, das Finanz- und Steuerteams dabei hilft, Compliance-Prozesse zu automatisieren, Risiken zu managen und Daten über alle Jurisdiktionen und Steuerarten hinweg zu zentralisieren. Loctax vereint sämtliche Funktionen, von der Überwachung von Steuererklärungen und Fristen über Arbeitsabläufe und Unternehmensunterstützung bis hin zum Reporting. Unterstützt werden diese Funktionen durch KI-Agenten, die den manuellen Arbeitsaufwand reduzieren.

Durch die Übernahme von Loctax ergänzt Tax Systems sein Portfolio um eine Lösung, die den ersten kontextbewussten, integrierten Arbeitsablauf für mehrere Steuerprozesse bereitstellt und dadurch eine neue Kategorie schafft. Zudem hat Loctax agentengesteuerte KI bereits in reale Anwendungsfälle eingebettet, wodurch die vorhandenen Produkte von Tax Systems ergänzt werden und eine leistungsstarke End-to-End-Plattform geschaffen wird, die Steuerteams mehr Übersicht, Automatisierung und Sicherheit gibt.

Die Integration der Lösungen der beiden Unternehmen, bei der die neusten Innovationen in den Bereichen Cloud und KI genutzt werden, stellt einen wichtigen Meilenstein für Tax Systems bei der Umsetzung seiner Vision "One platform, total control" (Eine Plattform, volle Kontrolle) dar. Kunden profitieren durch diese Übernahme von mehr Kontrolle über ihre Steuervorgänge. Neben der Einhaltung von Vorschriften können sie einen vollständigen Überblick über ihre Daten und Verpflichtungen erhalten und darauf vertrauen, dass sämtliche Aspekte ihrer Steuerfunktion verknüpft sind und sicher verwaltet werden.

"Diese Übernahme ist ein aufregender Meilenstein für Tax Systems", sagte Bruce Martin, CEO von Tax Systems. "Loctax hat das erste richtige Steuerkontrollzentrum geschaffen. Durch seine Integration mit unseren bestehenden Lösungen können wir Steuerteams eine umfassendere Plattform bieten. Zudem wird es unsere Marktposition deutlich festigen und es unseren Kunden ermöglichen, sich selbstbewusst und mit den erforderlichen modernen Funktionen um ihre Steuerverpflichtungen zu kümmern. Wir freuen uns darauf, eng mit dem Loctax-Team zusammenzuarbeiten."

"Der Zusammenschluss mit dem Tax Systems-Team war ein logischer nächster Schritt für Loctax", sagte Stevi Frooninckx, CEO von Loctax. "Unser KI-Steuerkontrollzentrum kann jetzt mit den Steuer-Engines im Produktportfolio von Tax Systems zusammenarbeiten und bei Steueraufträgen wie Säule 2 oder Steuerrückstellung durchgehende Transparenz und Kontrolle sicherstellen. Gemeinsam werden wir die Steuerfunktion der Zukunft definieren und führende Steuerteams optimal auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten."

Loctax wird während der Übergangsphase weiterhin unter seiner eigenen Marke als "ein Unternehmen von Tax Systems" operieren. Auf diese Weise wird die Kontinuität für Kunden aufrechterhalten und gleichzeitig profitiert Loctax von der Reichweite und Unterstützung von Tax Systems. Die Teams für Markteinführung und Produkte werden in Tax Systems eingegliedert und dabei weiterhin engen Kontakt zu den bestehenden Kunden haben. Zeitgleich wurden bestimmte Ressourcen für die Integration der Loctax-Plattform in die Suite von Tax Systems bereitgestellt, um das volle Potenzial des kombinierten Angebots zu nutzen.

Über Tax Systems

Tax Systems, ein von Providence Equity Partners ("Providence") unterstütztes Unternehmen, ist ein globaler SaaS-Anbieter für die Einhaltung mehrerer Steuergesetze mit marktführenden Lösungen in Großbritannien, Irland, Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Lösungen des Unternehmens digitalisieren Steuerprozesse und revolutionieren die Compliance-Abläufe, sodass Steuerfachleute bessere Möglichkeiten schaffen und wertvolle Erkenntnisse aus ihrer Steuerfunktion gewinnen können, während gleichzeitig Risiken gemindert werden. Durch die Umsetzung komplexer, sich ständig ändernder Steuergesetze in intuitive Lösungen können Kunden darauf vertrauen, dass ihre Berechnungen auf Anhieb und jedes Mal korrekt sind.

Tax Systems wurde 1991 gegründet und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung. Das Unternehmen arbeitet mit über 42 der FTSE 100 und 80 der führenden Beratungsunternehmen in Großbritannien und Irland zusammen, wo mehr als 30.000 Steuerfachleute für die Nutzung der Lösungen von Tax Systems geschult sind und jährlich über 200.000 Einreichungen vornehmen.

Über Loctax

Loctax ist das erste KI-Steuerkontrollzentrum für globale Steuervorgänge. Es bietet internen Finanz- und Steuerteams einen zentralen Ort, an dem sie ihre globalen Steuerverpflichtungen managen, KPIs überwachen und die Zusammenarbeit in einer autonomen und sicheren Plattform orchestrieren können, die Teams das notwendige Maß an Sicherheit und Vorhersehbarkeit gibt. Loctax ermöglicht Teams die zentrale Verwaltung von Arbeitsabläufen mit klaren Rollen und Verantwortlichkeiten. Rechts-, Steuer- und Finanzdaten werden erfasst und gespeichert, wodurch eine durchgehende Prüfkette gewährleistet ist.

Die integrierte KI nutzt unternehmensspezifische Daten und zuverlässige steuerrechtliche Inhalte, um präzise Antworten und praktische Unterstützung zu geben. Sie klassifiziert Dokumente und extrahiert Daten in mehreren Sprachen und verknüpft sie mit der richtigen Entität und Periode. Agenten können eingehende E-Mails bearbeiten und Aufgaben erstellen. Das Ergebnis ist eine solide Compliance, eine stärkere Kontrolle und eine effektive Unternehmensunterstützung, wodurch Steuerangelegenheiten eine strategische Position einnehmen.

Loctax wurde 2020 in Belgien gegründet und wird von den führenden Venture-Capital-Gesellschaften Europas unterstützt, darunter Index Ventures, Seedcamp und NAP.vc. Das Unternehmen bedient verschiedene Kunden, von wachstumsstarken Innovatoren bis hin zu den größten Unternehmen der Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251003390998/de/

