NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 284 auf 274 US-Dollar gesenkt. In einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung zu den anstehenden Quartalszahlen revidierte Brian Ossenbeck seine Schätzungen für die US-Transport- und Logistikunternehmen moderat nach unten. Bei Fedex sieht er das Jahresziel für das Ergebnis je Aktie in Gefahr, da es eine Erholung der fundamentalen Lage im Frachtgeschäft beinhalte./gl/edh
