Köln (ots) -Plätzchenduft, Kerzenschein - und der Weihnachtsmann im TV: Auch in diesem Jahr sorgt TOGGO wieder für Adventsstimmung mit dem beliebten Zeichentrickklassiker "Weihnachtsmann & Co. KG".Der Startschuss fällt am Sonntag, 2. November, um 17:45 Uhr mit gleich fünf Folgen am Stück. Ab dem 3. November geht's dann täglich um 18:05 Uhr in Doppelfolgen weiter. Und das Beste: Alle 26 Episoden sind auch jederzeit auf toggo.de, in der TOGGO App und auf RTL+ verfügbar.Seit 1997 begeistert die Serie kleine und große Fans gleichermaßen und ist damit längst selbst zu einer echten Weihnachtstradition geworden. Die Geschichten rund um den Weihnachtsmann zeigen mit viel Humor und Fantasie, wie hektisch und gleichzeitig herzerwärmend die Vorbereitungen auf das große Fest sein können. Unterstützt von seinen drei fleißigen Elfen Trixi, Jordi und Gilfi, einer genialen Geschenke-Maschine und jeder Menge Einfallsreichtum stellt sich der Weihnachtsmann Jahr für Jahr der Herausforderung, Millionen von Wunschzetteln zu erfüllen. Dabei muss er nicht nur jede Menge organisatorische Hürden meistern, sondern auch immer wieder die Pläne des griesgrämigen Grantelbart durchkreuzen, der das Weihnachtsfest am liebsten ins Chaos stürzen würde. Genau diese Mischung aus Abenteuer, Witz und festlicher Magie macht "Weihnachtsmann & Co. KG" zu einem zeitlosen Lieblingsformat für die ganze Familie.