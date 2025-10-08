Berlin (ots) -Ein Lächeln, eine Umarmung, ein weiser Rat - Großeltern schenken uns so viel, oft ganz selbstverständlich. Am 12. Oktober ist Großelterntag: Ein Tag, um innezuhalten, Danke zu sagen und die Menschen zu feiern, die unser Leben mit Wärme, Erfahrung und Liebe bereichern.Wenn Kinderaugen strahlen, weil Oma die Lieblingsplätzchen gebacken hat. Wenn Opa mit Geduld erklärt, wie etwas funktioniert. Wenn ein warmes Lächeln alles leichter macht. Großeltern sind für viele Familien unverzichtbar und oft still im Hintergrund die größte Stütze. Am 12. Oktober ist Großelterntag: Ein Anlass, innezuhalten und den Menschen zu danken, die unser Leben mit so viel Fürsorge, Erfahrung und Liebe bereichern.Blumen sind ein klassischer und zugleich zeitloser Weg, Gefühle sichtbar zu machen. Sie bringen Zuneigung, Dankbarkeit und Freude in den Alltag - ganz gleich, ob es ein bunter Herbststrauß, die Lieblingsblumen von Oma oder eine elegante Überraschung für Opa ist. "Ein Blumengruß ist mehr als ein Geschenk, er ist ein Symbol der Verbundenheit", sagt Nico Lamprecht, Marketingmanager von Fleurop (http://www.fleurop.de). "Gerade am Großelterntag ist es eine wunderbare Geste, so Danke zu sagen."Fleurop ermöglicht es, persönliche Blumengrüße schnell und zuverlässig zu versenden, deutschlandweit und in über 150 Länder der Erde. Über den Online-Shop oder eines der rund 4.000 Partnergeschäfte vor Ort können Sträuße bestellt werden, die von Floristinnen und Floristen liebevoll gebunden und oft noch am selben Tag geliefert werden. So können Großeltern, auch wenn sie weiter entfernt wohnen, spüren, wie wichtig sie sind.Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristinnen und -floristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Jeder Blumengruß wird ausschließlich von professionellen Floristen und Floristinnen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht. www.fleurop.de SupportYourLocalsPressekontakt:Abdruck honorarfrei, Beleg erbetenWeiteres Bildmaterial gern auf Anfrage.Frau Christine VeauthierLindenstraße 3-4, 12207 BerlinTel.: 030/713 71-291, Fax: 030/713 83-291E-Mail: presseteam@fleurop.deSocial Media: @fleurop.deOriginal-Content von: Fleurop AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44021/6133309