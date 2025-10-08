1.000 US-Dollar in MemeCore: Das wäre in den letzten 3 Monaten aus dem Investment geworden

Der Memecoin Memecore ($M) gehört zu den spannendsten Newcomern des Jahres. Seit dem Start im Sommer hat sich der Kurs um satte 3.700 Prozent nach oben bewegt. Wer damals 1.000 US-Dollar investiert hätte, säße heute auf rund 38.000 US-Dollar. Der Coin hat sich in kürzester Zeit von einem Nischenprojekt zu einem Milliardenprojekt entwickelt - und zeigt, wie dynamisch der Markt für Meme-Coins derzeit ist.

Wer ganz früh eingestiegen ist hätte zwischenzeitlich sogar mehr als 4.000 Prozent Gewinn gemacht, Quelle: https://www.dextools.io

Memecore setzt auf eine eigene Layer-1-Blockchain, die Communitys, Creator und Memes direkt miteinander verbindet. Damit unterscheidet sich das Projekt deutlich von klassischen Spaß-Coins, die meist ohne echte Anwendung auskommen. Auf Memecore sollen künftig dezentrale Apps entstehen, mit denen Content-Schöpfer ihre Inhalte direkt monetarisieren können. Der Erfolg spricht für sich: In nur wenigen Wochen gelang der Sprung in die Top-Listen der meistgehandelten Meme-Coins.

Layer-2 für die nächste Generation

Während Memecore seine eigene Blockchain aufbaut, geht Bitcoin Hyper (HYPER) einen Schritt weiter - und verknüpft die Geschwindigkeit moderner Systeme mit der Sicherheit von Bitcoin. Das Projekt hat in den letzten Tagen erneut Schlagzeilen gemacht, nachdem die Finanzierung im Presale die Marke von 22 Millionen US-Dollar überschritten hat. Besonders auffällig: Mehrere Whales haben innerhalb einer Woche Millionenbeträge investiert, was für einen risikoreichen Memecoin ein positives Signal darstellt.

Quelle: https://etherscan.io/tx/0xfbad769c0017d0b42cef62d0b1dcbbc70a63d8888d986cfbd42bdfef335384f3

Bitcoin Hyper wird als schnellste Layer-2-Lösung auf Bitcoin-Basis entwickelt und kombiniert die Solana-Virtual-Machine mit der Sicherheitsarchitektur der Bitcoin-Blockchain. Damit können tausende Transaktionen gleichzeitig verarbeitet werden, ohne auf die Stabilität des Netzwerks zu verzichten. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit von Solana mit der Zuverlässigkeit von Bitcoin zu vereinen, eine Kombination, die es in dieser Form bisher nicht gibt.

Besonders interessant ist das Potenzial für neue Anwendungen, die direkt auf Bitcoin aufbauen. Durch die Architektur von Bitcoin Hyper wird ein Teil des BTC-Angebots über eine sogenannte Canonical Bridge ins Netzwerk eingebunden. Dabei entstehen Wrapped-BTC-Tokens, die innerhalb des Systems für DeFi-, Gaming- und RWA-Anwendungen genutzt werden. Damit bekommt Bitcoin eine echte Utility-Komponente, die über das reine "Store-of-Value"-Narrativ hinausgeht.

Noch im Vorverkauf erhältlich

Der Presale läuft derzeit auf Hochtouren. Der Tokenpreis liegt aktuell bei 0,013085 US-Dollar, steigt aber schrittweise mit jeder Finanzierungsrunde. Schon jetzt sind mehr als eine Milliarde HYPER Token im Staking, mit einer jährlichen Rendite von 52 Prozent APY. Das Projekt zieht immer mehr Aufmerksamkeit von Analysten, Influencern und Krypto-Medien auf sich, die Bitcoin Hyper bereits als mögliche "Bitcoin 2.0-Ära" bezeichnen.

Was Memecore mit seiner eigenen Blockchain vorgemacht hat, könnte Bitcoin Hyper im Layer-2-Bereich für Bitcoin erreichen: mehr Geschwindigkeit, mehr Anwendungen und eine Brücke zwischen der ältesten und der modernsten Blockchain-Technologie. Anleger, die auf frühe Netzwerke mit echtem Anwendungsnutzen setzen, behalten diesen Namen nun ganz genau im Blick.

Hier Bitcoin Hyper Token im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.