Mittwoch, 08.10.2025
Defence-Aktie mit Ritterschlag: Regierungs-Einladung zur größten Militärmesse
WKN: 891624 | ISIN: JP3436100006
MÄRKTE ASIEN/Leichter - Softbank mit Robotik-Zukauf schwach

DJ MÄRKTE ASIEN/Leichter - Softbank mit Robotik-Zukauf schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien ist es am Mittwoch meist etwas nach unten gegangen, nachdem am Vortag an der Wall Street nach den jüngsten Rekorden Gewinnmitnahmen beobachtet wurden. Insbesondere in Tokio neigten nach der jüngsten politisch motivierten Hausse die Akteure zu Gewinnmitnahmen. Der Nikkei-225-Index büßte 0,5 Prozent ein auf 47.735 Punkte. In Hongkong (Späthandel) ging es um 0,9 Prozent nach unten. Abwärts ging es dort insbesondere mit Aktien aus dem Technologiesektor. Nach einem starken Anstieg in den vergangenen Wochen seien in der Branche an der Wall Street Zweifel an der Gewinnträchtigkeit von Investitionen in Künstliche Intelligenz aufgekommen, hieß es.

Während Sydney knapp behauptet tendierte, ging es an der Nachbarbörse in Neuseeland um 0,6 Prozent nach oben. Treiber war, dass die Notenbank den Leitzins kräftig um 50 Basispunkte gesenkt hatte vor dem Hintergrund zuletzt vermehrter Schwächesignale aus der Wirtschaft. Ökonomen hatten eher mit einem kleinen Zinsschritt um 25 Basispunkte gerechnet.

Der Yen schwächte sich weiter deutlich ab, weil die Aussichten auf eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan weiter schwinden. "Kurzfristig wird der Fokus auf dem Druck liegen, der auf die BoJ ausgeübt wird", sagte Chris Turner von ING. "Eine Verzögerung der Anhebung bis ins nächste Jahr oder sogar noch später wird den Yen weiter belasten. Hintergrund ist, dass die designierte japanische Premierministerin Takaichi für eine lockerere Geldpolitik steht und für höhere Staatsausgaben. Der Dollar wurde zuletzt mit 152,46 Yen bezahlt, verglichen mit gut 150 Yen zur gleichen Zeit am Dienstag. Damit ist der Yen so billig wie zuletzt im Februar. Der schwächere Yen dürfte wiederum die Erwartung einer baldigen Zinserhöhung erhöhen, was wiederum die Anleihekurse belaste, sagten die Rentenexperten von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Unter den Einzelwerten gaben Softbank Group um 2,0 Prozent nach. Die Japaner nehmen 5,4 Milliarden Dollar in die Hand und kaufen das Robotikgeschäft der Schweizer ABB. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %    % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.947,60    -0,1%   +10,1%    08:00 
Nikkei-225 (Tokio)   47.734,99    -0,5%   +20,2%    08:30 
Kospi (Seoul)      Feiertag         +47,9% 
Shanghai-Comp.      Feiertag         +15,8% 
Hang-Seng (Hongk.)   26.704,49    -0,9%   +34,4%    10:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    00:00  Di, 10:57  % YTD 
EUR/USD          1,1618    -0,3   1,1658   1,1666 +13,1% 
EUR/JPY          177,12     0,0   177,04   175,96  +8,1% 
EUR/GBP          0,8667    -0,2   0,8681   0,8682  +5,0% 
GBP/USD          1,3405    -0,2   1,3429   1,3437  +7,7% 
USD/JPY          152,46     0,4   151,89   150,83  -4,4% 
USD/KRW         1.424,94     0,6  1.416,09  1.413,46  -4,4% 
USD/CNY          7,1208     0,0   7,1195   7,1187  -1,3% 
USD/CNH          7,1483     0,0   7,1458   7,1440  -2,6% 
USD/HKD          7,7839     0,0   7,7830   7,7837  +0,2% 
AUD/USD          0,6565    -0,2   0,6581   0,6590  +6,9% 
NZD/USD          0,5745    -1,0   0,5801   0,5808  +4,4% 
BTC/USD        121.639,50    -0,3 122.045,50 123.969,60 +32,0% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          61,85    61,32    +0,9%    +0,53 -14,1% 
Brent/ICE          66,04    65,45    +0,9%    +0,59 -12,5% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           4.037,39  3.984,95    +1,3%   +52,44 +50,9% 
Silber           48,78   47,844    +2,0%    +0,93 +68,1% 
Platin          1.424,16  1.391,56    +2,3%   +32,60 +58,6% 
Kupfer            5,12    5,10    +0,4%    +0,02 +24,5% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2025 03:53 ET (07:53 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
