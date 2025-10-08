Berlin (ots) -Berlin hat einen neuen Anziehungspunkt für alle, die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden neu definieren wollen: den Concept Club am historischen Telegraphenamt. Als erster Longevity Club Deutschlands verbindet er modernste Fitnessgeräte, wissenschaftlich fundierte Diagnostik und ärztliche Beratung mit exklusivem Ambiente, innovativen Trainingsmethoden und einem großzügigen Spa-Bereich.Im Mittelpunkt steht die Idee, Gesundheit nicht nur kurzfristig zu verbessern, sondern sie langfristig zu erhalten. Mitglieder starten nicht mit einem Standardprogramm, sondern mit einer umfassenden Analyse. Stoffwechsel- und Leistungstests, Untersuchungen der Körperzusammensetzung sowie von Haltung, Bewegung, Blutwerten und Schlaf geben ein klares Bild über den individuellen Status. Diese Ergebnisse werden im Rahmen eines interdisziplinären Expertenteams von Ärzten und Coaches ausgewertet und in maßgeschneiderte Trainings- und Ernährungspläne übersetzt. Ergänzt wird dieses Fundament durch modernste Fitnessgeräte sowie durch psychologisches Coaching, das mentale Gesundheit als Teil des Longevity-Gedankens einbindet.Der Wellnessbereich des Clubs setzt ein weiteres Zeichen für Ganzheitlichkeit. Saunen, Ruhezonen und ausgewählte Spa-Treatments schaffen den idealen Ausgleich zu anspruchsvollen Trainingseinheiten und runden das Erlebnis ab. So entsteht ein Ort, der körperliche und mentale Leistungsfähigkeit gleichermaßen fördert.Der Concept Club richtet sich an Menschen, die bewusst in ihre Gesundheit investieren wollen - ob präventiv oder leistungsorientiert. Für alle, die das Gefühl haben mit klassischem Training nicht weiterzukommen, weil Ihnen wichtige Einblicke in die individuellen Funktionen ihres Körpers fehlen. Die Verbindung von medizinischer Diagnostik und Training ist in Deutschland bisher einzigartig.Schon die Basis-Mitgliedschaft bietet ein hochwertiges Fitness- und Wellnessangebot in schönstem Ambiente. Alle diagnostischen Leistungen können individuell dazu gebucht werden. Die Programme Performance (339 EUR monatlich) und Longevity (399 EUR monatlich) erweitern dieses Spektrum um umfassende Diagnostik, ärztliche Begleitung und Coaching - und machen aus klassischem Training ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement.Auch Unternehmen entdecken den Club zunehmend für sich. Gesponserte Mitgliedschaften, betriebliche Gesundheitsprogramme und exklusive Firmenevents bieten ihnen die Möglichkeit, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeitenden gezielt zu fördern - ein starkes Signal in einer Zeit, in der Resilienz und Vitalität entscheidende Erfolgsfaktoren sind.Die architektonische Inszenierung verstärkt die Einzigartigkeit des Projekts. Am historischen Telegraphenamt hat das renommierte Innenarchitekturbüro Dreimeta (Armin Fischer) Räume geschaffen, die denkmalgeschützte Substanz mit modernem Design verbinden. Klare Linien, großzügige Strukturen und hochwertige Materialien schaffen eine Atmosphäre, die Konzentration und Erholung gleichermaßen ermöglicht - und dem Thema Longevity einen eindrucksvollen architektonischen Rahmen gibt.Der Concept Club Berlin ist damit mehr als ein Fitnessstudio oder Wellnessclub. Er ist ein Hotspot, an dem Longevity auf Lifestyle trifft - und ein Ort, der zeigt, wie Zukunftsmedizin, Training und exklusive Clubkultur bereits heute in Berlin Realität geworden sind.Pressekontakt:Friederike WernerPEPPER Public + Event RelationsKurfürstendamm 193G | 10707 Berlint +49 (0)30 60980962-1e fw@pepper-berlin.comwww.pepper-berlin.comOriginal-Content von: Concept Club Berlin Mitte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181162/6133330