Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Neuemissionen können weiterhin mit großem Erfolg im Markt platziert werden, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Auch größere Mehrfachtranchen seien stark überzeichnet und würden im Sekundärmarkt gut performen. Alte, ausstehende Corporates und Financials würden ebenfalls von dem hohen Anlagebedarf internationaler Investoren profitieren. Corporates würden inzwischen zwar mit historisch betrachtet niedrigen Spreads handeln, durch das allgemein erhöhte Renditeniveau seien sie jedoch aus Carry-Aspekten weiterhin attraktiv. Besonders gefragt seien daher auch Unternehmensanleihen aus dem High-Yield-Bereich. Diese seien zwischenzeitlich aus Sorge über stark steigende Fälligkeiten unter besondere Beobachtung gestellt worden. Doch viele Unternehmen hätten mit Neufinanzierungen reagiert, die auf eine starke Nachfrage gestoßen seien, und hätten die Bedenken somit überwiegend ausräumen können. (Ausgabe Oktober 2025) (08.10.2025/alc/a/a) ...

