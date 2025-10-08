Frankfurt (www.fondscheck.de) - Rally ohne Ende an der Wall Street, Gold- und Bitcoin-Allzeithochs, und auch der DAX nimmt mit 24.422 Punkten am Dienstagmittag wieder Kurs auf sein historisches Hoch, so die Deutsche Börse AG.Große Themen im ETF-Handel seien Tech-Werte, Minen-Aktien und Kryptowährungen - abgesehen von den immer beliebten Rüstungs-Trackern. Insgesamt würden die Käufe klar überwiegen, wie Frank Mohr von der Société Générale melde. Die Umsätze hätten zuletzt etwas angezogen, berichte Ivo Orlemann von der ICF Bank. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
