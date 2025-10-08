© Foto: DALL·E

Die Aktie von DroneShield hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Rallye hingelegt, die in den ersten Oktobertagen 2025 zu neuen Höchstständen führte. Doch wie lange kann der Trend anhalten?Am 6. Oktober 2025 stieg der Kurs um mehr als 10 Prozent, erreichte 6,29 Australische Dollar (3,55 Euro) und setzte damit die starke Performance des Unternehmens fort. Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn bereits um mehr als 700 Prozent verteuert, was das Unternehmen zu einem der heißesten Themen im Technologie- und Verteidigungssektor gemacht hat. Doch nach dieser spektakulären Kursentwicklung stellt sich die Frage: Wie lange kann der Trend anhalten? DroneShield profitiert stark von geopolitischen …