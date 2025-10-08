DJ Daimler Truck setzt 15 Prozent weniger Fahrzeuge ab - Nordamerika schwach

DOW JONES--Daimler Truck hat im dritten Quartal nach einem Absatzeinbruch in Nordamerika 15 Prozent weniger Lkw und Busse abgesetzt. Insgesamt wurden 98.009 Fahrzeuge ausgeliefert - knapp 17.000 weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mitteilte.

Das Segment Trucks North America setzte nur noch 30.225 Einheiten ab - gut 19.000 Fahrzeuge oder 39 Prozent weniger als im dritten Quartal 2024. Mercedes-Benz Trucks verkaufte 39.290 Fahrzeuge, das sind 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Trucks Asia und Daimler Buses verzeichneten Verkaufsrückgänge um 8 und 4 Prozent. Die Zahl der verkauften Nutzfahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb kletterte auf 1.833 Einheiten von 666 im Vorjahr.

