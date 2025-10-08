Die Quanten-Rally geht munter weiter. Die Papiere von Unternehmen wie D-Wave und Rigetti sind in aller Munde und am Dienstag einmal mehr auf ein neues Allzeithoch angestiegen. Im Windschatten dieser bekannten Titel konnte zuletzt auch eine Aktie massiv zulegen, den niemand auf dem Schirm hatte - außer AKTIONÄR-Aktien-Report-Leser.Für Käufer des Aktien-Reports "Krypto- und Quanten-Boom" hätte es kaum besser laufen können. Am 4. August riet die Michael Diertl darin zum Kauf der Aktie von BTQ Technologies. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
