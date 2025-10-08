EQS-News: technotrans SE
technotrans stellt mit Strategie "Ready for Growth 2030" Weichen für beschleunigtes Wachstum
Sassenberg, 8. Oktober 2025 - Die technotrans SE hat auf ihrem Kapitalmarkttag in Sassenberg ihre neue Strategie "Ready for Growth 2030" vorgestellt und damit einen klaren Fahrplan für langfristiges, profitables Wachstum und nachhaltige Wertsteigerung präsentiert. Erklärtes Ziel ist es, technotrans in den Segmenten Technology und Services als weltweit führenden Anbieter von Thermomanagement-Lösungen zu etablieren und dabei deutlich schneller als die relevanten Märkte zu wachsen. Fundamentale Treiber sind die Megatrends Künstliche Intelligenz, Elektrifizierung, Dekarbonisierung, Digitalisierung und medizinischer Fortschritt. In diesen Anwendungsgebieten ist technotrans bereits heute mit intelligenten Thermomanagement-Systemen auf neuestem technischem Stand vertreten.
"Der Titel unserer Strategie 'Ready for Growth 2030' unterstreicht: Wir sind bereit für beschleunigtes Wachstum! technotrans verfügt heute über eine starke Struktur und Organisation sowie ein resilientes Geschäftsmodell mit vier Divisionen - inklusive Service. Wir sind exzellent in Wachstumsmärkten positioniert und profitieren von globalen Megatrends. Dank unserer einzigartigen Bandbreite im Thermomanagement wachsen wir schneller als die Märkte und schaffen auf Basis von Skaleneffekten, operativer Exzellenz und nachhaltiger finanzieller Stabilität langfristig Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre", sagt Michael Finger, CEO der technotrans SE.
Ambitionierte Wachstumsziele und attraktive Renditeperspektiven
Die Vision ist klar: technotrans will sich als führender Lösungsanbieter im globalen Thermomanagement positionieren. Das Unternehmen profitiert dabei von seiner starken technologischen Kompetenz und einer fokussierten Ausrichtung auf Märkte mit strukturellem Wachstum.
Klare Ausrichtung auf die Megatrends der Zukunft
Zugleich sorgt die Aufstellung mit den vier Divisionen Print, Energy Management, Plastics sowie HealthCare & Analytics für eine hohe Resilienz und erlaubt es technotrans, Marktzyklen gezielt zu adressieren und Chancen flexibel zu nutzen. technotrans erwartet das größte Wachstumspotential in der Division Energy Management insbesondere aufgrund der sehr guten Positionierung in den Bereichen Flüssigkeitskühlung von Datacentern und Batteriekühlsystemen für die Elektromobilität. Die konsequente Fokussierung auf Profitabilität und Kerngeschäft, unterstützt durch Portfoliooptimierung, Komplexitätsreduktion, Skaleneffekte und operative Exzellenz, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig und schafft eine solide Grundlage für steigende Erträge.
Nachhaltigkeit als integraler Strategiebestandteil
"Mit 'Ready for Growth 2030' setzen wir auf profitables Wachstum und nachhaltige Wertsteigerung. Unser Ziel ist es, die Ertragskraft kontinuierlich zu erhöhen und für unsere Aktionärinnen und Aktionäre langfristig attraktive Renditen zu generieren", erklärt Natascha Sander, CFO der technotrans SE. "Die Kombination aus klarer strategischer Fokussierung, operativer Exzellenz und finanzieller Stärke bildet das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft."
Über die technotrans SE:
