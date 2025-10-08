Düsseldorf (ots) -Grünwelt Energie freut sich über die Zusammenarbeit mit Harry Wijnvoord. Der niederländische Moderator ist unter anderem im Fernsehen mit einem Spot zu sehen, angelehnt an eine berühmte Quiz-Show.Moderatoren-Legende Harry Wijnvoord begrüßt derzeit die Zuschauer zur fiktiven "Preissieger: Die Spar-Show" in einem Spot (https://www.gruenwelt.de/tv-spot.html), der im TV, auf YouTube und diversen Social-Media-Kanälen ausgestrahlt wird. Die entscheidende Frage im Quiz-Studio geht an die Kandidatin Ute, die mit einer Schätzung angeben möge, wie viel sie mit dem Wechsel zu Grünwelt Energie (https://www.gruenwelt.de/) jährlich hätte sparen können. "300 Euro" schätzt die Kandidatin, Moderator Wijnvoord löst mit deutlich höheren "744 Euro" auf. In gekonnter Manier wendet sich der Entertainer dann an die Zuschauer, den Tarifrechner auf gruenwelt.de auszuprobieren, um herauszufinden, ob diese auch bei Strom oder Gas sparen können.Harry Wijnvoord wurde als Quiz-Show-Moderator berühmtViele Zuschauer kennen Harry Wijnvoord von seiner damaligen Zeit als Moderator der kultigen Quiz-Show "Der Preis ist heiß". Wijnvoord moderierte die Sendung in den 1990er Jahren in zunächst 1873 Ausgaben. In einer Neuauflage führte der Niederländer 2022 wieder durch die Gameshow, in der es darum ging, genaue Schätzungen zu Handelspreisen diverser Produkte abzugeben, ohne dabei jedoch "den Preis zu überbieten"."Wir freuen uns sehr, dass wir Harry für unseren aktuellen Spot und als Präsenz für unsere Homepage gewinnen konnten. Unsere Idee des Gameshow-Konzeptes passt natürlich perfekt zu ihm", bekräftigt das Marketing-Team von Grünwelt Energie.Grünwelt Energie ist ausgezeichnet als PreissiegerGrünwelt Energie ist vielfach ausgezeichnet für Servicequalität sowie Preisgestaltung (https://www.gruenwelt.de/testurteile.html) und zudem amtierender Preissieger (https://www.presseportal.de/pm/169782/5919027).Über GrünweltGrünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.Pressekontakt:Grünwelt Wärmestrom GmbHGirmes-Kreuz-Str. 5541564 KaarstDeutschlandhttps://www.gruenwelt.deEmail: info@gruenwelt.netOriginal-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169782/6133426