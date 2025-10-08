Die Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0) hat ihre Jahresprognose nach unten korrigiert. Das Biotech-Unternehmen aus Ladenburg rechnet nun mit Umsätzen und sonstigen Erträgen zwischen 7,5 und 9 Millionen Euro statt wie bisher zwischen 9 und 11 Millionen Euro. Grund sind Fokussierungs- und Kostensparmaßnahmen, die das Unternehmen umgesetzt hat. Die betrieblichen Aufwendungen sollen ebenfalls sinken. Betriebsergebnis wird etwas besser: Bei den Kosten erwartet Heidelberg Pharma nun einen Korridor zwischen 36 und 40 Millionen Euro statt der zuvor prognostizierten 40 bis 45 Millionen Euro. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt