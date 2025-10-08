EQS-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Umsatzentwicklung
9-Monatszahlen 2025: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2025 einen Umsatz von 246,9 Mio. EUR
Hamburg, 08. Oktober 2025 - Der Bijou Brigitte-Konzern erzielte in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2025 einen Konzernumsatz von 246,9 Mio. EUR und lag damit um 1,9 % über dem Vergleichsumsatz des Vorjahres (30. September 2024: 242,2 Mio. EUR).
Das Standortnetz umfasste zum 30. September 2025 898 Filialen (31. Dezember 2024: 913 Filialen). Die Anzahl der Filialen im Bijou Brigitte-Konzern wird zum Jahresende 2025 voraussichtlich auf Vorjahresniveau bleiben.
Ansprechpartnerin für Rückfragen:
Evelyn Elsholz
Investor Relations/Wirtschaftspresse
Tel.: +49 40 60609-3250
E-Mail:ir@bijou-brigitte.com
wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com
Ende der Insiderinformation
