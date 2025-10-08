Berlin (ots) -Frau Claudia Korf, seit 2014 Geschäftsführerin des Geschäftsbereichs Ökonomie der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, der Bundesapothekerkammer (BAK) und des Deutschen Apothekerverbandes e.V. (DAV), übernimmt zum 1. Januar 2026 die Position der stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin von ABDA, BAK und DAV.Mit dieser Personalentscheidung wird das künftige Leitungsteam der drei Organisationen komplettiert: Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Dr. Sebastian Schmitz zum Jahresende 2025 wird Frau Franziska Erdle als Hauptgeschäftsführerin die Nachfolge antreten, Frau Claudia Korf wird ihr als Stellvertreterin zur Seite stehen.ABDA-Präsident Thomas Preis erklärte:"Wir freuen uns sehr, dass Frau Korf mit ihrer großen Erfahrung und ihrem strategischen Blick in neuer Funktion für uns tätig sein wird. Sie hat den Geschäftsbereich Ökonomie in den vergangenen Jahren mit großem Erfolg geführt und maßgeblich geprägt. Mit ihrer Expertise wird sie auch in der Hauptgeschäftsführung von ABDA, DAV und BAK entscheidend zur Weiterentwicklung unseres Berufsstandes beitragen."Mehr Informationen auf www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-131, b.rohrer@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, 030 40004-134, u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6133451