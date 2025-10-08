Frankfurt/Main (ots) -In Anerkennung seiner außergewöhnlichen Verdienste um den Verein hat die FQS -Forschungsgemeinschaft Qualität (FQS) Prof. Dr. Tilo Pfeifer zum Ehrenmitglied ernannt.Pfeifer war als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der DGQ seinerzeit maßgeblich an der Initiierung der FQS beteiligt. Seit ihrer Gründung 1989 prägte er die inhaltliche und strategische Ausrichtung der Forschungsvereinigung, die sich mit Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement sowie benachbarten Themengebieten beschäftigt. Über 35 Jahre hinweg engagierte er sich ununterbrochen im Vorstand der FQS sowie als Vorsitzender des Forschungsbeirats - stets mit Weitblick, Fachkompetenz und unermüdlichem Einsatz. Unter seiner Leitung wurden zahlreiche Projekte auf den Weg gebracht, die insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) den Zugang zu praxisnaher Forschung ermöglichten.Auch neben seiner Rolle in der FQS hat Pfeifer das Fachgebiet entscheidend mitgestaltet: Als langjähriger Inhaber des Lehrstuhls für Fertigungsmesstechnik und Qualitätsmanagement am Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen sowie als Leiter der Abteilung Mess- und Qualitätstechnik am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT förderte er die nachhaltige Verankerung des Qualitätsmanagements als Forschungs- und Lehrgebiet. Zugleich setzte er entscheidende Impulse für den Brückenschlag zwischen wissenschaftlicher Forschung und praktischer Anwendung. Für seine Verdienste wurde Pfeifer bereits 2008 mit der Ehrenmitgliedschaft der DGQ geehrt."Mit Prof. Dr. Pfeifer ehren wir nicht nur einen Vordenker der FQS, sondern auch einen großen Wissenschaftler, dessen Wirken uns geprägt hat und uns auch für die Zukunft inspiriert. Die FQS dankt Prof. Dr. Pfeifer für seine jahrzehntelange Verbundenheit und sein herausragendes Engagement", betont Dr. Paul Kübler, Vorstandsvorsitzender der FQS.Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft fand am 2. September 2025 im Rahmen der Mitgliederversammlung der Forschungsgemeinschaft Qualität statt.Über die FQSAls Forschungsarm der Deutschen Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ) initiiert und begleitet die FQS - Forschungsgemeinschaft Qualität e.V. industrienahe und anwendungsorientierte Forschungsprojekte rund um das Thema Qualität. Hierzu fördert sie Forschungsprojekte über die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) und das Forschungsnetzwerk CORNET des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE), die als Förderinstrumente die Brücke zwischen Grundlagenforschung und wirtschaftlicher Anwendung schlagen.www.fqs.dePressekontakt:Unternehmenskommunikation DGQHinrich StoldtAugust-Schanz-Str. 21ATelefon: +49 69 95424-170E-Mail: hinrich.stoldt@dgq.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Qualität - DGQ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66703/6133442