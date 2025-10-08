London (ots) -Ab sofort sind Nothings Ear (3) - die nächste Generation der True-Wireless-Stereo Kategorie - über nothing.tech sowie bei ausgewählten Handelspartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Das neue Modell kombiniert präzise Akustik, ein integriertes Super Mic im Ladecase und ein überarbeitetes Design, das erstmals Metallakzente in Nothings ikonisches transparentes Design integriert - für ein völlig neues, individuelles Audioerlebnis.Preise und VerfügbarkeitenDie Nothing Ear (3) sind ab sofort zum Preis von 179 EUR (DE/AT) bzw. 169 CHF (CH) bei folgenden Handelspartnern in der DACH-Region erhältlich:- Deutschland: MediaMarktSaturn, Amazon, Otto, Cyberport, Galaxus etc.- Österreich: Amazon, MediaMarkt etc.- Schweiz: Digitec, MediaMarkt, Brack, Interdiscount etc.Eine vollständige Liste der technischen Spezifikationen und Funktionen findet sich auf nothing.tech. Regelmäßige Updates zu Nothing sind über Instagram, TikTok und X erhältlich.Weitere Informationen und Bildmaterial zu Nothing Ear (3) befinden sich im Media Kit. (https://we.tl/t-aqRxotpqPl)About NothingNothing wurde 2020 in London gegründet und ist ein Technologieunternehmen der anderen Art: eines, das menschliche Kreativität inspiriert, indem es Menschen, Design und Begeisterung wieder in den Mittelpunkt stellt. Von preisgekrönten Smartphones bis hin zu Audio-Produkten, die anders aussehen und klingen, denkt Nothing neu, wie sich Technologie anfühlen sollte. Transparent und gemeinsam einer globalen Community von über drei Millionen Menschen entwickelt Nothing Produkte, die ausdrucksstark, persönlich und unterhaltsam sind. In nur vier Jahren hat Nothing Millionen Geräte verkauft und über 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielt.Pressekontakt:Celina RauterbergTel: +49 151 40383122celina.rauterberg@nothing.techOriginal-Content von: Nothing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096249/100935789