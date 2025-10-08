San Francisco (ots) -Holtzbrinck, eine familiengeführte, internationale Mediengruppe, gibt heute die Eröffnung des Holtzbrinck AI Hub in San Francisco bekannt. Der AI Hub bietet Raum für Innovation, in dem ambitionierte Ideen in Wissenschaft, Bildung und Medien getestet und umgesetzt werden.Im AI Hub kommen Vordenkerinnen und Vordenker aus Wissenschaft und Wirtschaft, zusammen, um die Zukunft mit KI zu gestalten und - als Brücke zwischen Europa und den USA - strategische Partnerschaften zu fördern und neue Ideen zu verwirklichen."Bei Holtzbrinck beobachten wir nicht nur, wie KI Wissenschaft, Bildung und Medien transformiert. Wir gestalten diese Zukunft aktiv und verantwortungsvoll mit", sagt Katharina Neubert, SVP Strategy & Investments und Managing Director des AI Hub. "Kaum ein Ort ist dafür so gut geeignet wie das Silicon Valley."Holtzbrinck bringt umfassende Expertise in Wissenschaft, Bildung und Medien in den AI Hub ein. Mit etablierten Marken und fundiertem Fachwissen bietet Holtzbrinck ein einzigartiges Testfeld für die Entwicklung und Validierung von KI-Lösungen. Projektaufenthalte für Mitarbeitende, kuratierte Veranstaltungen und kontinuierliche Produkttests sollen Unternehmerinnen und Unternehmern innerhalb und außerhalb von Holtzbrinck unterstützen, ihre Ideen umzusetzen und weiterzuentwickeln.Darüber hinaus dient der Hub als Investitionsmonitor: Das Team identifiziert früh vielversprechende Start-ups sowie aufkommende Trends und teilt relevante Marktsignale mit dem Holtzbrinck-Ökosystem. Mit seinem Fokus auf praxisorientierte Innovation will der Hub KI-Probleme lösen, um weltweit einen nachhaltigen und verantwortungsbewussten Mehrwert in Wissenschaft, Bildung und Medien schaffen.Holtzbrinck ist ein familiengeführtes, weltweit tätiges Medienunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart. Seit über 150 Jahren inspirieren unsere Marken Fortschritt in Wissenschaft, Bildung, Literatur und Journalismus. Zum Portfolio gehören Springer Nature, Digital Science, Macmillan Publishers, Holtzbrinck Buchverlage, Pan Macmillan, Macmillan Learning und DIE ZEIT.Pressekontakt:Für Partnerschaften, Medienanfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: aihub@holtzbrinck.comOriginal-Content von: Holtzbrinck, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181166/6133463