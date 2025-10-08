München (ots) -Die Studiosus-Urlaubsangebote 2026 für Singles, Städtetrips mit Kulturprogramm und erlebnisreichen Familienurlaub sind jetzt erschienen, ebenso wie Reisen in kleiner Gruppe. 13 Routen sind neu im Programm. Bei "me & more" finden Singles und Alleinreisende ein passendes Angebot, um gemeinsam ein Land zu erleben. Der Katalog "smart & small" bietet Reisen, die in einer kleinen Gruppe von maximal 15 Teilnehmern durchgeführt werden. Erlebnisreiche Städtereisen mit hochwertigem Kulturprogramm sind im CityLights-Katalog veröffentlicht und last but not least: Eltern und Alleinerziehende mit Kindern zwischen sechs und 14 Jahren werden im family-Katalog von Studiosus fündig.me & more: Reise-Highlights für Singles und AlleinreisendeBei Studiosus me & more entdecken weltoffene Singles und Alleinreisende mit ihrem speziell qualifzierten Reiseleiter gemeinsam die Höhepunkte eines Landes. Beim Welcome-Dinner lernen sich die Studiosus-Gäste kennen und finden Gleichgesinnte: Kulturhungrige für den Galeriebesuch, Mitspieler für eine Partie Boule oder Schnäppchenjäger für die Tour durch den Basar. Darüber hinaus punktet me & more mit guten Einzelzimmern. Für 2026 hat Studiosus fünf neue Singlereisen aufgelegt. Sie führen auf die Kanareninsel La Palma, nach Südengland, Ägypten sowie über Silvester nach Tirana und Warschau. Insgesamt bündelt der Katalog Touren in mehr als 30 Länder weltweit. Weitere Informationen: www.studiosus.com/reisevarianten/singlereisensmart & small 2026: Entspannt unterwegs in einer kleinen ReisegruppeFür alle, die Erholung vom Berufsalltag suchen, kleine Reisegruppen lieben und die Schönheiten eines Landes kennenlernen möchten, ist smart & small das passende Studiosus-Angebot. Im Katalog 2026 finden sich über 50 Reisen, beispielsweise nach Italien, Spanien, Marokko, Costa Rica und Tansania. Auf jeder Tour warten kleine, charmante Hotels und ein entspanntes Programm mit Begegnungen und kulturellen Highlights. Vier Routen sind neu: eine achttägige Tour durch Mallorca, eine zehntägige Reise, die Schweden, die Alandinseln und Finnland miteinander kombiniert sowie neun Tage Albanien und ein Baltikum-Trip mit Litauen und Lettland. Internet: www.studiosus.com/reisevarianten/smart-smallPerfekt organisierter Städteurlaub: CityLights 2026Bei den CityLights-Reisen von Studiosus können Urlauber an der Seite eines speziell qualifizierten Reiseleiters direkt in das Leben der Stadt ihrer Wahl eintauchen - ohne sich um Reservierungen für Louvre, Grand Egyptian Museum und Co. kümmern zu müssen. Studiosus wählt die wichtigsten Highlights aus und stimmt sie im Programm optimal aufeinander ab. Die Gruppengröße beträgt maximal 15 Gäste. 2026 sind zwei neue Reisen im Katalog: Eine Woche Paris und ein sechstägiger Städtetrip nach Istanbul. Darüber hinaus gibt es Reisen nach Barcelona, Rom, London und 20 weiteren Destinationen im Angebot. Mehr Infos:www.studiosus.com/reisevarianten/staedtereisenStudiosus family 2026: Kleine und große Entdecker auf ReisenIm druckfrischen family-Katalog von Studiosus sind Reisen für kleine und große Entdecker gebündelt. Sie bieten abwechslungsreiches Programm und genug Zeit zum Spielen und Entspannen. So backen die Familien in Ägypten zusammen das traditionelle Pita-Brot, formen in einer griechischen Töpferwerkstatt Tassen und erkunden in Schweden die Drehorte von Astrid-Lindgren-Verfilmungen mit dem Fahrrad. Die Reiseleiterin begeistert mit spannenden Geschichten und weiß Klein und Groß zu begeistern. Für den Katalog 2026 kommen zwei neue Reisen hinzu: Ein 14-tägiger Familienurlaub nach Sri Lanka und eine 13-tägige Rundreise durch China. Darüber hinaus sind u.a. Reisen nach Paris, Sizilien und Südafrika buchbar. Internet: www.studiosus.com/reisevarianten/familienurlaubWeitere InfosInformationen zu allen Studiosus-Reisen gibt es in Reisebüros oder im Studiosus Service-Center unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402 (aus D, A und CH).Rundum weltfreundlich: die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiterinnen und Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Qualität, Innovation und Sicherheit auf Reisen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie von Studiosus. Als Gründungsmitglied des "Roundtable Human Rights in Tourism" setzt sich Studiosus zum Beispiel für faire Arbeitsbedingungen im Tourismus ein. Für sein Nachhaltigkeitsengagement wurde Studiosus mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem CSR-Preis der Bundesregierung, dem Europäischen CSR-Preis sowie der "EcoTrophea" des Deutschen Reiseverbands. Zur Unternehmensgruppe Studiosus gehören auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo sowie der Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen. Internet: www.studiosus.com