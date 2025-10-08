Meine Top 5 Schweiz-Aktien | Softbank kauft Robosparte, BWM rudert zurück, Gold über 4.000
© 2025 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|115,80
|116,14
|12:53
|116,02
|116,40
|12:52
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:15
|Softbank acquires ABB's robotics business for $5.38B
|12:15
|Mega-Deal in der Robotik: SoftBank kauft ABB Robotics für 5,4 Mrd. Dollar
|TOKIO, Japan (IT-Times) - SoftBank erwirbt ABB Robotics vom Schweizer Industriekonzern ABB in einer Milliarden-Transaktion und stärkt damit seine Robitik-Expertise. Die SoftBank Group Corp. (ISIN: JP3436100006)...
► Artikel lesen
|12:07
|Aktien Europa: Leichte Gewinne - Stahlwerte gefragt
| AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch leicht zugelegt. "Anleger bleiben wegen der Aussicht auf eine konjunkturelle Aufhellung im kommenden Jahr...
► Artikel lesen
|11:54
|Meine Top 5 Schweiz-Aktien | Softbank kauft Robosparte, BWM rudert zurück, Gold über 4.000
|Meine Top 5 Schweiz-Aktien | Softbank kauft Robosparte, BWM rudert zurück, Gold über 4.00
► Artikel lesen
|11:53
|ABB Robotics wird Teil der japanischen SoftBank-Gruppe
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|SOFTBANK GROUP CORP
|116,38
|-1,47 %