Vaduz (ots) -Die Strahlenschutzgruppe des Stützpunkts absolviert jährlich einen Weiterbildungskurs, um in diesem anspruchsvollen Gebiet auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dieser Kurs findet am Samstag, 18. Oktober 2025, erstmals in Planken statt. Die Strahlenschutzgruppe gehört zum Feuerwehr-Stützpunkt Vaduz, setzt sich jedoch aus Spezialisten von verschiedenen Feuerwehren zusammen.Die Mitglieder der Strahlenschutzgruppe üben die Bedienung der verschiedenen Messgeräte, die richtige Messtechnik und den allgemeinen Schutz vor radioaktiver Strahlung. Ausserdem üben sie das Ausmessen von Trümmerfeldern und von Personen. An den praktischen Übungen, beispielsweise einem Laborbrand oder Transportunfall mit Beteiligung radioaktiver Stoffe, nehmen auch die Feuerwehr Planken, der Samariterverein Schaan, der Rettungsdienst des LRK und die Polizei teil. Die Partnerorganisationen erhalten vorgängig in einem kurzen Theorieteil noch eine Einführung in das interessante Thema.Pressekontakt:Feuerwehr-InstruktorToni Göldi, Kurskommandant+41 79 389 29 45goelditoni@msn.comOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100935792