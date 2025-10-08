NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 135 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie hätten vor den Quartalsumsatzzahlen am 23. Oktober ihre Schätzungen an Wechselkursveränderungen und Markttrends angepasst, schrieben die Analysten in ihrem Ausblick vom Dienstagabend. Trotz der starken Bilanz und des im August abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramms über 500 Millionen Euro dürfte der Konsumgüterkonzern erst bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen im Februar weitere Maßnahmen ankündigen. Die Aktie sei nach wie vor attraktiv bewertet./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

