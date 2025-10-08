Nach Jahren der Unsicherheit scheint Tencent Holdings zurück auf der Bühne der großen Wachstumswerte. Die Aktie, lange Zeit im Dornröschenschlaf, profitiert nun von einer Kombination aus technologischer Erneuerung und einer aufhellenden chinesischen Konjunktur. Insbesondere der Einsatz künstlicher Intelligenz sorgt in nahezu allen Geschäftsbereichen für neue Dynamik - von Spielen über Werbung bis hin zu Fintech. Das digitale Rückgrat Chinas In China ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de