Google Gemini soll künftig selbstständig Browser bedienen können. Wie das aussieht, zeigt der Tech-Konzern schon jetzt in ersten Demovideos. Allerdings deuten diese auch darauf hin, dass bis zu einer finalen Version noch einige Schritte zu gehen sind. Einige KI-Unternehmen arbeiten daran, ihren Tools die Fertigkeit zu verleihen, Browser oder ganze Computer zu steuern. Weil mit der Nutzung von KI-Agenten im Browser aber auch Sicherheitsrisiken einhergehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
