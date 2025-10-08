Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) hat eine neue Vertriebspartnerschaft in den Vereinigten Staaten geschlossen. Das Unternehmen aus Brunnthal bei München kooperiert künftig mit SunWize Power & Battery LLC. Der US-Integrator wird die EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC in sein Portfolio aufnehmen und damit Kunden in verschiedenen Branchen beliefern. Die Vereinbarung umfasst bereits einen ersten Auftrag. Brennstoffzellen für kritische Infrastrukturen: SunWize wird die Direktmethanol-Brennstoffzellen von SFC vor allem in Bereichen wie Öl und Gas, Telekommunikation, Transport, Umweltüberwachung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
