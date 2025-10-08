Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) hat in den ersten neun Monaten 2025 kräftig zugelegt. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Konzernumsatz um rund 34,5 Prozent auf etwa 87,4 Millionen Euro. Damit hat der bulgarische Smart-Home-Spezialist die eigenen Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen aus Sofia wird die vollständigen ungeprüften Zahlen für das dritte Quartal am 12. November nach Börsenschluss veröffentlichen. Smart-Home-Boom treibt Geschäft: Die Shelly Group profitiert vom anhaltenden Trend zur Heimautomatisierung. Das Unternehmen bietet intelligente Geräte und zugehörige Dienstleistungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
