Der Wohninvestmentmarkt hierzulande hat sich 2024 deutlich erholt und auf einem neuen Niveau stabilisiert. Dies zeigt der aktuelle Wohnreport von Colliers. Demnach sorgen die steigende Nachfrage nach Wohnraum und das schrumpfende Angebot für Dynamik im Investmentgeschäft. Der deutsche Wohninvestmentmarkt verzeichnete 2024 mit 42,5 Mrd. Euro ein Plus von 29%. Treiber dieser Entwicklung waren die hohe Wohnraumnachfrage, steigende Mieten und ein geringes Angebot aufgrund der stark rückläufigen Neubautätigkeit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
