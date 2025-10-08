Kunden wie Lexitas, SPIE und Avalara gehören zu den Unternehmen, die bereits die Möglichkeiten von Boomi Agentstudio erkunden und damit eine Dynamik vorantreiben, die weltweit über 50.000 KI-Agenten in den produktiven Einsatz gebracht hat

Boomi, der Führer im Bereich KI-gestützter Automatisierung, gab heute bekannt, dass Boomi Agentstudio sowohl bei Kunden als auch bei Partnern rasch Anklang gefunden hat. Kunden wie Lexitas, SPIE und Avalara nutzen bereits die Möglichkeiten von Agentstudio, was die Position der Boomi Enterprise Plattform als bevorzugte Plattform für Agenten-KI im Unternehmensmaßstab unterstreicht. Aufbauend auf dieser Dynamik haben Unternehmen weltweit inzwischen mehr als 50.000 KI-Agenten produktiv eingesetzt, während Boomi und seine Partner über 300 agentische Workflow-Vorlagen im Boomi Marketplace veröffentlicht haben, die Organisationen dabei helfen, die agentische Transformation branchenübergreifend zu beschleunigen.

Kunden setzen KI-Agenten im großen Maßstab in die Praxis um

Seit der allgemeinen Verfügbarkeit von Boomi Agentstudio im Mai 2025 hat die Einführung im Unternehmensumfeld stark zugenommen von ersten Experimenten hin zum Produktionseinsatz im großen Stil. Innerhalb nur weniger Monate verzeichneten Kunden eine Verzehnfachung der erstellten, verwalteten und eingesetzten Agenten ein klarer Beweis dafür, wie schnell Unternehmen KI mit Boomi praktisch umsetzen.

"Boomi Agentstudio bietet uns die Möglichkeit, zu überdenken, wie Automatisierung in unserem Unternehmen aussehen könnte", sagte John Baker, IT-Leiter von Lexitas. "Die Aussicht, Agenten, die handeln, sich anpassen und funktionsübergreifend mit Teams zusammenarbeiten, koordiniert einzusetzen, begeistert uns hinsichtlich des Potenzials, weit über einfache Aufgabenautomatisierung hinauszugehen."

Partner treiben agentische Innovation im großen Maßstab voran

Das Partner-Ökosystem von Boomi treibt die Dynamik zusätzlich an, indem es Boomi Agentstudio nutzt, um Agenten zu entwickeln und für Kunden direkt verfügbar zu machen. Heute haben Boomi und dessen Partner über 300 agentische Arbeitsablaufsvorlagen auf dem Boomi Marketplace bereitgestellt, mit regelmäßig neuen Lösungen. Erstellt von führenden Systemintegratoren wie Tech Mahindra, Onepoint, Sage IT und Jade Global ermöglichen diese Agenten Kunden, schnell erprobte, einsatzbereite Lösungen, die sich an reale geschäftliche Herausforderungen richten, zu nutzen und gleichzeitig Zeit und Kosten für die Einführung von KI zu reduzieren.

Atul Soneja, Betriebsleiter von Tech Mahindra(NSE: TECHM), einem führenden globalen Anbieter von Technologieberatung und digitalen Lösungen für Unternehmen verschiedener Branchen, sagte: "Während Unternehmen von KI-Experimenten in den Produktionseinsatz wechseln, liegt der eigentliche Wendepunkt im agentischen Einsatz, der gesteuert, vertrauenswürdig und messbar ist. Durch die Entwicklung und Veröffentlichung von KI-Agenten auf dem Boomi Marketplace kann Tech Mahindra weltweit bewährte, wiederholbare Lösungen anbieten. Die Geschwindigkeit, mit der wir mit Boomi neue Angebote auf den Markt bringen können, ist unerreicht und Kunden profitieren sofort vom koordinierten Einsatz einsatzbereiter Agenten."

Vertrauen und Kontrolle prägen die Zukunft von KI-Agenten

Um schnelle Innovation mit Kontrolle in Einklang zu bringen, integriert Boomi Agentstudio Governance direkt in sein Design. Von der Überwachung und Anomalieerkennung bis hin zum vollständigen Lebenszyklusmanagement der Agenten erhalten Unternehmen die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, um die Vorteile agentischer KI freizuschalten, ohne Vertrauen oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gefährden.

Branchenexperten betonen die Bedeutung von Governance, wenn Unternehmen KI-Agenten im großen Maßstab einsetzen. "Wenn Organisationen vom Experimentieren mit KI-Agenten zum Betrieb in unternehmenskritischen Umgebungen übergehen, wird Governance unverzichtbar", sagte Nick Patience, Vizepräsident und Praxisleiter für KI-Plattformen bei Futurum. "Ohne Transparenz und Kontrolle können Agenten Risiken statt Mehrwert erzeugen. Anbieter, die Governance zusammen mit plattformübergreifender Unterstützung bieten, gestalten die Zukunft der agentischen Transformation."

"Kunden setzen KI-Agenten im großen Maßstab praktisch um, und Partner bringen in Rekordgeschwindigkeit neue Lösungen auf den Markt, beide angetrieben durch Boomi Agentstudio", sagte Steve Lucas, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer bei Boomi. "Diese doppelte Dynamik spiegelt die einzigartige Stärke der Boomi Enterprise Plattform wider: Innovation zu ermöglichen und gleichzeitig Governance, Vertrauen sowie Unternehmensskalierbarkeit sicherzustellen. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern gestalten wir die Zukunft der agentischen Transformation."

Der nächste Schritt in der agentischen Transformation

Boomi Agentstudio hat sich schnell weiterentwickelt und bietet neue Funktionen auf Unternehmensniveau, die darauf ausgelegt sind, Innovation zu beschleunigen, Governance zu stärken sowie die KI-Einführung im großen Maßstab zu vereinfachen.

Plattformübergreifende Agentensteuerung - Unternehmen können Agenten von Amazon, Salesforce, Microsoft sowie individuellen Accounts über offene APIs direkt im Boomi Agent Control Tower registrieren und verwalten. Dies bietet eine zentrale Übersicht für den koordinierten Einsatz von KI-Agenten in der gesamten Organisation mit beispielloser Transparenz und Konsistenz.

Unternehmen können Agenten von Amazon, Salesforce, Microsoft sowie individuellen Accounts über offene APIs direkt im Boomi Agent Control Tower registrieren und verwalten. Dies bietet eine zentrale Übersicht für den koordinierten Einsatz von KI-Agenten in der gesamten Organisation mit beispielloser Transparenz und Konsistenz. Agenten-Anomalieerkennung - Boomi überwacht kontinuierlich das Verhalten von Agenten, um Unregelmäßigkeiten in Echtzeit zu erkennen. Dies hilft Unternehmen, Probleme schneller zu beheben, ihre Systeme besser vor möglichen Angriffen zu schützen und sicherzustellen, dass Agenten wie erwartet arbeiten.

Boomi überwacht kontinuierlich das Verhalten von Agenten, um Unregelmäßigkeiten in Echtzeit zu erkennen. Dies hilft Unternehmen, Probleme schneller zu beheben, ihre Systeme besser vor möglichen Angriffen zu schützen und sicherzustellen, dass Agenten wie erwartet arbeiten. Modell-Kontext-Protokoll-Unterstützung (MCP) - Boomi bietet vollständige MCP-Unterstützung, indem APIs, Integrationen und Services als wiederverwendbare MCP-konforme Tools aufbereitet sowie bereitgestellt werden, die Agenten nahtlos entdecken und nutzen können. So können Unternehmen ihr Ökosystem sicher erweitern und agentische Ergebnisse beschleunigen, ohne alles neu aufbauen zu müssen.

Boomi bietet vollständige MCP-Unterstützung, indem APIs, Integrationen und Services als wiederverwendbare MCP-konforme Tools aufbereitet sowie bereitgestellt werden, die Agenten nahtlos entdecken und nutzen können. So können Unternehmen ihr Ökosystem sicher erweitern und agentische Ergebnisse beschleunigen, ohne alles neu aufbauen zu müssen. Vorhersehbare Ergebnisse - Mit strukturierter Eingabe/Ausgabe (I/O) können KI-Agenten mit Geschäftssystemen in vorhersehbaren, maschinenlesbaren Formaten kommunizieren. Dies gewährleistet den reibungslosen, koordinierten Einsatz mehrerer Agenten, reduziert Fehler und erleichtert die Skalierung komplexer, produktionsreifer Workflows.

Mit strukturierter Eingabe/Ausgabe (I/O) können KI-Agenten mit Geschäftssystemen in vorhersehbaren, maschinenlesbaren Formaten kommunizieren. Dies gewährleistet den reibungslosen, koordinierten Einsatz mehrerer Agenten, reduziert Fehler und erleichtert die Skalierung komplexer, produktionsreifer Workflows. Über 300 agentische Workflow-Vorlagen - Gemeinsam mit Partnern stellt Boomi ein florierendes Ökosystem von mehr als 300 agentischen Arbeitsabläufen bereit, die typische Anwendungsfälle in verschiedenen Abteilungen und Branchen abdecken. Diese Vorlagen ermöglichen Teams einen schnellen Einstieg, vermeiden generische Startpunkte und lassen Raum für die Anpassung an spezifische Geschäftsanforderungen.

Gemeinsam mit Partnern stellt Boomi ein florierendes Ökosystem von mehr als 300 agentischen Arbeitsabläufen bereit, die typische Anwendungsfälle in verschiedenen Abteilungen und Branchen abdecken. Diese Vorlagen ermöglichen Teams einen schnellen Einstieg, vermeiden generische Startpunkte und lassen Raum für die Anpassung an spezifische Geschäftsanforderungen. Zentralisierte Telemetrieprotokolle - Sämtliche Agentenaktivitäten werden über 30 Tage hinweg in Telemetrieprotokollen erfasst. Damit erhalten Unternehmen vollständige Transparenz über Benutzer- und Systemaktionen für Nachvollziehbarkeit, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und betriebliche Kontrolle.

Aufbauend auf dem Erfolg von Agentstudio erweitert das Hinzufügen von Agent Step die Führungsrolle von Boomi als Plattform für agentische Transformation noch weiter. Agent Step bettet KI-Agenten direkt in Integrationsprozesse innerhalb des bekannten Boomi Process Canvas ein und bringt Intelligenz genau dorthin, wo Entwickler arbeiten, genau dann, wenn diese sie benötigen. Indem statische Logik durch kontextabhängige Entscheidungen in Echtzeit ersetzt wird, können Unternehmen neue Stufen von Hyperproduktivität und Resilienz in ihren Automatisierungsarbeitsabläufen erschließen. Im heutigen KI-gesteuerten Geschäftsumfeld ist diese Fähigkeit, Intelligenz nahtlos in Integrationsprozesse einzubetten, nicht mehr optional es ist unerlässlich.

Über Boomi

Boomi, der Führer im Bereich KI-gestützter Automatisierung, ermöglicht Unternehmen weltweit, alles zu verbinden, Prozesse zu automatisieren sowie Ergebnisse zu beschleunigen. Die Boomi Enterprise Plattform einschließlich Boomi Agentstudio vereint Integration und Automatisierung mit Daten-, API- sowie KI-Agenten-Management in einer umfassenden Lösung. Mit über 25.000 Kunden sowie unterstützt von einem Netzwerk aus mehr als 800 Partnern treibt Boomi die agentische Transformation voran und hilft Unternehmen jeder Größe, Agilität, Effizienz sowie Innovation im großen Maßstab zu erreichen. Mehr erfahren Sie auf boomi.com.

