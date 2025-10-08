Boomi , der Marktführer im Bereich KI-gesteuerte Automatisierung, gab heute die Gewinner seines EMEA Customer Innovation Award bekannt, die im Rahmen der 2025 Boomi World Tour in London ausgezeichnet wurden.

Boomi Announces EMEA 2025 Customer Innovation Award Winners

Mit den Awards werden Unternehmen ausgezeichnet, die neue Wege in der Geschäftswelt beschreiten indem sie die Boomi Enterprise Platform nutzen, um Systeme zu vereinheitlichen, Daten zu orchestrieren und Automatisierung in großem Maßstab voranzutreiben. Die diesjährigen Gewinner wurden aufgrund ihrer messbaren geschäftlichen Auswirkungen, ihrer digitalen Transformation, ihrer Modernisierungsinitiativen und ihrer Führungsrolle bei der Vorbereitung auf das Zeitalter der agentenbasierten KI und deren erfolgreiche Umsetzung ausgewählt.

Zu den Gewinnern der 2025 EMEA Award gehören:

Sandoz EMEA Regional Award: Sandoz machte die Unternehmensintegration und das API-Management zu einer Säule seines Veräußerungsprogramms und standardisierte Boomi, um unterschiedliche Legacy-Tools durch eine einheitliche, kontrollierte Plattform zu ersetzen. In Zusammenarbeit mit Boomi und einem strategischen Delivery-Partner führte Sandoz eine Best-Practice-Migration durch, die die TSA-Meilensteine erfüllte, das Betriebsrisiko und die Komplexität reduzierte und den sicheren Datenaustausch zwischen Geschäftsbereichen und Partnern beschleunigte und damit eine skalierbare Grundlage für das Wachstum nach der Trennung schuf.

Aramex Supply Chain Innovation Award: Aramex vereinheitlichte seine globale Logistikinfrastruktur auf einer cloudbasierten Integrationsschicht von Boomi und ermöglichte so Lieferungen am selben und am nächsten Tag, Omnichannel-Engagement (Mobilgeräte, WhatsApp, Web) und automatisiertes Partner-Onboarding. Dadurch wurde die Markteinführungszeit verkürzt und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit durch intelligentere Routenplanung und ESG-Datenautomatisierung gestärkt.





Angesichts der außergewöhnlichen Qualität und Anzahl der Nominierungen für die diesjährigen EMEA Customer Innovation Awards ist Boomi stolz darauf, die Finalisten des Programms zu würdigen und zu feiern. Diese Unternehmen, darunter die Culina Group und SHV Energy sowie weitere führende Innovatoren, haben die Boomi Enterprise Platform auf herausragende Weise eingesetzt, neue Standards gesetzt und sich als Branchenführer etabliert.

"Die Preisträger der Boomi EMEA Customer Innovation Awards 2025 zeigen, was möglich ist, wenn Unternehmen auf einer einheitlichen Plattform verbinden, integrieren und automatisieren. Mit der Boomi Enterprise Platform beschleunigen sie die Einführung von agentenbasierter KI", sagte Adrian Trickett, Vice President und General Manager, EMEA, bei Boomi. "Wir loben diese Unternehmen dafür, dass sie sich für die agentenbasierte Transformation entschieden haben sie befähigen Systeme und Menschen, mit größerer Autonomie und Intelligenz zu handeln. Ihre Bemühungen führen jeden Tag zu besseren Ergebnissen für ihre Unternehmen, Kunden und Partner."

Über Boomi

Boomi, der Marktführer im Bereich KI-gesteuerte Automatisierung, ermöglicht es Unternehmen weltweit, alles zu verbinden, Prozesse zu automatisieren und Ergebnisse zu beschleunigen. Die Boomi Enterprise Platform einschließlich Boomi Agentstudio vereint Integration und Automatisierung sowie Daten-, API- und KI-Agentenmanagement in einer einzigen, umfassenden Lösung. Mit dem Vertrauen von mehr als 25.000 Kunden und unterstützt durch ein Netzwerk von über 800 Partnern treibt Boomi die agentenbasierte Transformation voran und hilft Unternehmen jeder Größe dabei, Agilität, Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu erreichen. Erfahren Sie mehr unter boomi.com.

2025 Boomi, LP. Boomi, das "Boomi"-Logo, das "B"-Logo und Boomiverse sind eingetragene Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

