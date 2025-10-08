Mainz (ots) -Bitte beachten Sie die aktuellen Programmtexte:Montag, 13. Oktober 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Playmobil-Werbefigur, einen Notizzettelhalter, eine Reliefplatte, vier kleinste Bücher der Welt und ein Gemälde von Govert van Emmerik.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 14. Oktober 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Gemälde "Petit espiégle", ein Schachspiel Asterix und Obelix, ein Schmuckset, eine Feuerwehr von Gama und einen Wandteller von Villeroy & Boch.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 15. Oktober 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Ring, eine Konzertina, eine Teekanne und Aschenbecher, einen Erka-Pneumothorax-Apparat, eine Pierrot Leuchte und ein 62-teiliges Besteckset.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 16. Oktober 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Schedelsche Weltchronik, einen Herrenring, zwei Schuco-Affen, eine Glasskulptur, ein Silberservice und eine "Quadratur des Kreises".Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag 17. Oktober 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Prunkschale, ein Gemälde-Porträt, ein Michelin-Männchen, eine vierteilige Parure, eine Zigarettendose und ein elektrisches Riesenrad.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6133571