Düsseldorf/Berlin (ots) -Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hat am 7. Oktober 2025 gemeinsam mit Familie und Freunden des Bürgerrechtlers Burkhard Hirsch erstmals eine Persönlichkeit ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um die Verteidigung der Bürgerrechte und für Zivilcourage verdient gemacht hat. Im vollbesetzten Plenarsaal des Landtags NRW wurde die neu gestiftete Burkhard Hirsch-Medaille für Bürgerrechte und Zivilcourage in Kooperation mit der FDP-Landtagsfraktion verliehen.Burkhard Hirsch (1930-2020) war als Jurist, NRW-Innenminister, langjähriger Bundestagsabgeordneter und Vizepräsident des Deutschen Bundestages ein herausragender Verteidiger von Grund- und Freiheitsrechten. Sein Engagement gegen übermäßige Sicherheitsgesetze prägt bis heute das liberale Verständnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.Erster Preisträger der Burkhard Hirsch-Medaille ist der ehemalige Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Hoffmann-Riem. Als Richter am Bundesverfassungsgericht und Wissenschaftler setzte er sich in besonderem Maße für den Schutz der Grundrechte und die Weiterentwicklung des Verfassungsstaates ein. Seine Urteile und Veröffentlichungen prägen die Debatten um Freiheit, Datenschutz und Bürgerrechte in Deutschland.In seiner Laudatio würdigte der ehemalige Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Johannes Masing Hoffmann-Riem als jemanden, der Freiheit "im Sinne Burkhard Hirschs als Freiheit aller, insbesondere als politische und demokratische Freiheit" verstehe, die vor unsichtbaren strukturellen Gefährdungen zu schützen sei. Sein Ziel sei es gewesen, neuen Freiheitsgefährdungen unter modernen Bedingungen mit einem klugen Rechtsrahmen zu begegnen. Die Medaille würdige diesen Einsatz als dringend benötigtes Vorbild in einer "massiv unter Druck geratenen" Demokratie.Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und langjährige Weggefährtin Hirschs, betonte: "Burkhard Hirsch war das liberale Gewissen unserer Republik. Sein Mut, unbequeme Wahrheiten auszusprechen und für Bürgerrechte einzustehen, bleibt uns Vorbild und Verpflichtung." Die Auszeichnung Hoffmann-Riems erfolge in diesem Geist.Hoffmann-Riem dankte: Es sei ihm eine große Ehre, erster Preisträger der mit dem Namen Burkhard Hirschs verbundenen Auszeichnung zu sein.Pressekontakt:Sophie EichhornPressereferentin und stellv. PressesprecherinTelefon: +49 151 432 526 76E-Mail: sophie.eichhorn@freiheit.orgOriginal-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43315/6133588