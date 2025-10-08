Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Schwellenländeranlagen haben sich in den vergangenen Wochen sehr gut entwickelt, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Ungewöhnlich stark gewesen seien die Zugewinne bei Emerging Markets (EM)-Aktien, die von den drei Schwergewichten China, Südkorea und Taiwan getrieben worden seien, während der indische Markt unter der Verhängung hoher US-Zölle gelitten habe. EM-Lokalwährungsanleihen seien von der guten Wechselkursentwicklung einiger Schwergewichte gestützt worden, während EM-Hartwährungsanleihen von rückläufigen Spreads und sinkenden US-Renditen profitiert hätten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de