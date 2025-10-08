Zürich (www.anleihencheck.de) - In den USA findet derzeit ein beispielloser Machtkampf zwischen dem Finanzministerium und der Notenbank statt, so Beat Thoma, Chief Investment Officer bei Fisch Asset Management in seiner aktuellen FischView.Das US-Treasury übernehme zunehmend klassische Aufgaben der Federal Reserve - etwa durch Emissionen kurzlaufender T-Bills und gezielte Käufe langlaufender Staatsanleihen. Diese Eingriffe, die eigentlich zur Domäne der Geldpolitik gehören würden, sollten die Zinsstrukturkurve kontrollieren und die Liquidität erhöhen. Beat Thoma warne, dass dieser "institutionelle Machtkampf" das Vertrauen der Investoren beschädigen könnte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
