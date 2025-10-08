Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) verbuchte im September eine Wertsteigerung in Höhe von 0,5%, so die Experten von Sauren.An den Rentenmärkten habe sich das Kapitalmarktzinsniveau per Saldo nur unwesentlich verändert. Deutsche Staatsanleihen hätten moderate Verluste verzeichnet. Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen hätten sich aufgrund der Reduzierung der Renditedifferenz zu Staatsanleihen freundlich entwickelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de