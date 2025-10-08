Der Dax tastet sich im heutigen Mittwochshandel weiter nach oben. Die Rekordhochs kommen so langsam aber sicher näher. Gelingt es dem Dax, die Rallye zu reaktivieren? Wie Rallye geht, zeigt derzeit der Goldpreis. Dieser hat die 4.000 US-Dollar eindrucksvoll übersprungen. Anspannung und Nervosität treiben Anleger und Investoren ins Gold.Kommen wir auf den Dax zurück. Die robuste Entwicklung der US-Indizes stützt den Dax. Dieser sucht aber noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
