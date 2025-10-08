Die bis dato abgeschlossenen Bohrungen verdeutlichen das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung bei Enchi

8. Oktober 2025 - Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. ("Newcore" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen, aufgrund des bisherigen Erfolgs der Bohrungen beim zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Enchi ("Enchi" oder das "Projekt") in Ghana und eines starken Kassenstands von etwa 10 Millionen $ nach der Ausübung der am 26. September 2025 verfallenen Warrants, sein Bohrprogramm 2024/25 auf 45.000 m erweitert hat.

Die Bohrungen belegen weiterhin die Beständigkeit der Goldmineralisierung und das Potenzial für ein Ressourcenwachstum bei Enchi. Der Schwerpunkt der ersten Phase des Bohrprogramms bei Enchi lag auf dem Ressourcenwachstum und auf Ergänzungsbohrungen, um vermutete in angedeutete Ressourcen umzuwandeln, wobei oberflächennahe Oxid- und oberflächennahe frische Mineralisierungen angepeilt wurden. Diese erste Bohrphase ist ein bedeutsamer Schritt für die Ressourcenumwandlung, die vor der Beauftragung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie im vierten Quartal 2025 erforderlich ist. Das zurzeit laufende, 45.000 m umfassende Bohrprogramm befindet sich nun in seiner zweiten Phase, deren Schwerpunkt auf Entdeckungen und dem Ressourcenwachstum liegt, einschließlich Bohrungen, die Explorationsziele in früherem Stadium anpeilen, Bohrungen entlang des Streichens bestehender Lagerstätten sowie Bohrungen, die sich auf die Definition des Potenzials für ein Ressourcenwachstum in den hochgradigeren Strukturen in der Tiefe konzentrieren.

Höhepunkte der ersten Phase des Bohrprogramms 2024/25 bei Enchi

- Im Rahmen der Bohrungen wurden sowohl in der oxidierten als auch in der frischen Mineralisierung mächtige Zonen mit Goldmineralisierungen vorgefunden, die hochgradigere Abschnitte aufweisen.

Boin: KBRC352 durchschnitt 2,25 g/t Au auf 56,0 m ab 96 m, einschließlich eines hochgradigeren Intervalls von 3,83 g/t auf 15,0 m ab 122 m.

Boin: KBRC288 durchschnitt 1,96 g/t Gold auf 62,0 m ab 139 m, einschließlich 2,31 g/t Gold auf 25,0 m ab 139 m und 2,23 g/t Gold auf 28,0 m ab 171 m.

Sewum: SWRC194 durchschnitt 1,85 g/t Au auf 62,0 m ab 1 m, mit einem hochgradigeren Intervall von 8,36 g/t auf 10,0 m ab 13 m.

- Es werden weiterhin Intervalle mit hohem Goldgehalt vorgefunden, wobei einige Intervalle mit den bis dato höchsten Goldgehalten bei Enchi durchschnitten wurden.

Boin: KBRC301 durchschnitt 204,27 g/t Au auf 1,0 m ab 59 m (wahre Mächtigkeit unbekannt) mit einer zusammenhängenden Zone von 1,46 g/t Au auf 2,0 m ab 60 m.

Kojina Hill: KJRC033 durchschnitt 184 g/t Au auf 1,0 m ab 126 m (wahre Mächtigkeit unbekannt) innerhalb einer zusammenhängenden Zone von 24 m mit einer Goldmineralisierung (von 124 m bis 148 m, wahre Mächtigkeit unbekannt), die auch 0,75 g/t Au auf 2,0 m ab 124 m, 1,08 g/t Au auf 7,0 m ab 127 m und 0,57 g/t Au auf 10,0 m ab 138 m beinhaltet.

- Die Mineralisierung wurde außerhalb der aktuellen Grenzen der auf die Grube beschränkten Mineralressourcenschätzung vorgefunden, was das Potenzial für ein zukünftiges Ressourcenwachstum verdeutlicht.

Boin: KBRC294 durchschnitt 0,94 g/t Au auf 54,0 m ab 150 m, einschließlich 2,11 g/t Au auf 7,0 m ab 151 m und 2,08 g/t Au auf 11,0 m ab 170 m. Die Mineralisierung am Ende des Bohrlochs wurde außerhalb der Grenzen der Grube durchschnitten, die die aktuelle Mineralressourcenschätzung begrenzt, wobei dieses Bohrloch ebenfalls in einer Mineralisierung endete.

Sewum: SWRC224 durchschnitt 1,24 g/t Au auf 20,0 m ab 69 m, außerhalb der Grenzen der Grube, die die Mineralressourcenschätzung einschränkt.

- Die Bohrungen im früheren Stadium des Ziels Kojina Hill belegen weiterhin das Potenzial für ein Ressourcenwachstum bei Enchi durch das Hinzukommen von neuen Ressourcenbereichen im Konzessionsgebiet.

Kojina Hill ist ein fortgeschrittenes Ziel bei Enchi, das über keine definierte Mineralressource verfügt.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, sagte: "Wir freuen uns, dass wir ausreichend kapitalkräftig sind, um das Potenzial unseres Goldprojekts Enchi in Ghana auf regionaler Ebene mittels Bohrungen weiter zu erschließen. Da die meisten bisherigen Bohrungen bei Enchi oberflächennahe Mineralisierungen mit einer durchschnittlichen vertikalen Tiefe von 100 m anpeilten, sind wir davon überzeugt, dass wir gerade erst damit begonnen haben, das größere Potenzial des Projekts im Vergleich zu anderen Goldminen mit mehreren Millionen Unzen zu definieren, einschließlich der Minen Chirano und Bibiani von Asante sowie der Mine Ahafo von Newmont, die sich entlang des Sefwi-Bibiani-Gürtels befinden. Wir freuen uns darauf, in die nächste Phase der Bohrungen überzugehen, die Diamantbohrungen umfassen wird, die das hochgradigere Potenzial in der Tiefe anpeilen. Newcore hat ein arbeitsreiches Jahr vor sich: Parallel zu den laufenden Bohrungen arbeiten wir weiterhin daran, die technischen Arbeiten abzuschließen, die erforderlich sind, um bis 2026 eine vorläufige Machbarkeitsstudie bei Enchi durchzuführen."

Greg Smith, Vice President of Exploration von Newcore, sagte: "Die bis dato im Rahmen der ersten Phase des Bohrprogramms 2024/25 durchgeführten Bohrungen waren in mehrfacher Hinsicht erfolgreich. Die Bohrergebnisse verdeutlichen die hervorragende Beständigkeit der Mineralisierung, das Potenzial für ein Ressourcenwachstum mit Goldmineralisierungen unterhalb der Grenzen der Gruben, die die aktuelle Mineralressourcenschätzung einschränken, sowie Bohrungen, bei denen hochgradigere Zonen mit Goldmineralisierungen oberhalb des Durchschnittsgehalts der Lagerstätten entdeckt wurden. Nachdem die erste Phase des Bohrprogramms, deren Schwerpunkt auf den für die Ressourcenumwandlung erforderlichen oberflächennahen Bohrungen lag, abgeschlossen ist, freue ich mich darauf, den Bohrmeißel nun auf das Potenzial für ein Ressourcenwachstum zu fokussieren, das bei diesem Projekt sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe besteht."

Im Rahmen des laufenden Bohrprogramms 2024/25 auf Enchi wurden insgesamt 25.097 m in 207 Reverse-Circulation- (RC)-Bohrlöchern gemeldet, wobei 98,5 % der Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten. Die Bohrungen wurden bei der Goldlagerstätte Sewum ("Sewum"), der Goldlagerstätte Boin ("Boin"), der Goldlagerstätte Nyam ("Nyam") sowie beim Goldziel Kojina Hill ("Kojina Hill") abgeschlossen, das sich noch in der Vor-Ressourcenphase befindet.

Die nachstehende Tabelle enthält ausgewählte Analyseergebnisse aus dem bisher gemeldeten Bohrprogramm:

Tabelle 1 - Wichtigste Ergebnisse der Bohrungen auf dem Goldprojekt Enchi

Bohrloch-Nr. Zone/Lagerstätte von (m) bis (m) Länge (m) Au (g/t) KBRC301 Boin 59,0 60,0 1,0 204,3 und 60,0 62,0 2,0 1,46 KJRC033 Kojina Hill 126,0 127,0 1,0 183,9 KBRC352 Boin 96,0 152,0 56,0 2,25 einschließlich 122,0 137,0 15,0 3,83 KBRC288 Boin 139,0 201,0 62,0 1,96 einschließlich 139,0 164,0 25,0 2,31 einschließlich 171,0 199,0 28,0 2,23 SWRC194 Sewum 1,0 63,0 62,0 1,85 einschließlich 13,0 23,0 10,0 8,36 und 99,0 167,0 68,0 0,75 einschließlich 102,0 116,0 14,0 1,15 KBRC357 Boin 126,0 150,0 24,0 4,41 einschließlich 132,0 142,0 10,0 9,08 KBRC307A Boin 120,0 148,0 28,0 3,36 einschließlich 132,0 143,0 11,0 7,76 und einschl. 133,0 135,0 2,0 37,58 KBRC344 Boin 104,0 176,0 72,0 1,16 einschließlich 114,0 124,0 10,0 3,06 KBRC360 Boin 75,0 127,0 52,0 1,58 einschließlich 96,0 112,0 16,0 3,04

Anmerkungen:

Siehe detaillierte Tabelle für vollständige Ergebnisse; Angegebene Intervalle sind Bohrlochlängen mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 65-85 %, und

Längengewichtete Durchschnittswerte von ungekürzten Analyseergebnissen

Eine Zusammenstellung von Lageplänen und Querschnitten, die die Standorte der Bohrlöcher und die bisher veröffentlichten Bohrergebnisse zeigen, kann hier aufgerufen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5933/2025_10_08-ncau-planmaps-crosssections-enchi.pdf

Eine vollständige Liste der bisher gemeldeten Bohrergebnisse, einschließlich Bohrlochdetails, kann hier aufgerufen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5933/2025_10_08-ncau-enchi-2024-2025-summary-drill-results.pdf

Zusammenfassung der Ergebnisse des Bohrprogramms 2024/25

Die bisherigen Ergebnisse des Bohrprogramms 2024/25 des Unternehmens wurden in einer Reihe von Pressemitteilungen im Jahr 2025 am 4. September (KJRC032 bis KJRC038), 16. Juli (SWRC225 bis SWRC271), 20. Mai (KBRC347B, KBRC357 bis KBRC366), 7. Mai (KBRC342 bis KBRC346, KBRC348 bis KBRC356), 22. April (NBRC108 bis NBRC120, KJRC025 bis KJRC031), 1. April (SWRC204 bis SWRC224), 28. Februar (KBRC319 bis KBRC341), 30. Januar (SWRC171 bis SWRC203) und 14. Januar (KBRC309A bis KBRC318) bzw. im Jahr 2024 am 13. November (KBRC299 bis KBRC308), 30. Oktober (KBRC294 bis KBRC298) und 8. Oktober (KBRC288 bis KBRC293) veröffentlicht.

SWRC171 bis SWRC271 (101 RC-Bohrlöcher auf insgesamt 9.961 m) wurden bei Sewum abgeschlossen und peilten drei Bereiche der Lagerstätte an: die Ridge Zone, Checkerboard Hill und die Extension Parallel Structure. Die Bohrungen umfassten sowohl Ergänzungs- als auch Erweiterungsbohrungen, die oberflächennahe oxidierte, Übergangs- sowie oberflächennahe frische Mineralisierungen anpeilten, um die Ressourcenumwandlung zu verbessern, die Vertrauenswürdigkeit zu erhöhen und die bestehende Mineralressourcenschätzung zu erweitern. Die Ergänzungsbohrungen bestanden größtenteils aus Abschnitten in Abständen von 50 m, wobei die Bohrlöcher entlang der Abschnitte in Abständen von 25 m angeordnet waren. Die Bohrlöcher waren auf 30 separate Abschnitte verteilt, die sich bei Sewum über eine Streichenlänge von insgesamt 4,5 km erstreckten. Der Großteil der Bohrungen peilte eine oberflächennahe Mineralisierung an, wobei die Bohrlöcher eine maximale vertikale Tiefe von 120 m erreichten. Die Bohrungen bei Sewum waren erfolgreich - sowohl hinsichtlich des Nachweises der Beständigkeit der Mineralisierung, die die vermuteten Unzen in angedeutete Unzen umwandeln, als auch hinsichtlich der zusätzlichen Erweiterung der Goldmineralisierung entlang des Streichens, in die Tiefe und auf parallele Strukturen.

KBRC288 bis KBRC366 (79 RC-Bohrlöcher auf insgesamt 11.807 m) wurden bei Boin abgeschlossen und peilten den nördlichen, nördlich-zentralen, zentralen sowie südlich-zentralen Teil der Lagerstätte an. Die Bohrungen peilten oberflächennahe oxidierte, Übergangs- sowie oberflächennahe frische Mineralisierungen an, um Ergänzungsbohrungen zur Ressourcenumwandlung durchzuführen, die Vertrauenswürdigkeit zu erhöhen und die bestehende Mineralressourcenschätzung zu erweitern. Die RC-Bohrungen bei Boin bestanden größtenteils aus Abschnitten in Abständen von 50 m, wobei die Bohrlöcher entlang der Abschnitte in Abständen von 25 m angeordnet waren. Die Bohrungen verteilten sich auf 40 Abschnitte mit einer Streichenlänge von 3 km, wobei zahlreiche Bohrabschnitte erfolgreich waren und die Goldmineralisierung im oberen Teil der frischen Mineralisierung in die Tiefe erweitert wurde. Im Rahmen der zweiten Phase des Bohrprogramms 2024/25 werden die Bohrungen darauf ausgerichtet sein, die Lagerstätte in Bereichen weiter zu definieren, in denen in früheren Bohrungen hochgradigere Strukturen vorgefunden wurden.

NBRC108 bis NBRC120 (13 RC-Bohrlöcher auf insgesamt 1.415 m) wurden bei Nyam abgeschlossen und peilten den südlichen, zentralen und nördlichen Teil der Lagerstätte an. Die Bohrungen peilten oberflächennahe oxidierte, Übergangs- sowie oberflächennahe frische Mineralisierungen an, um Ergänzungsbohrungen zur Ressourcenumwandlung durchzuführen, um die Vertrauenswürdigkeit zu erhöhen und die bestehende Mineralressourcenschätzung zu erweitern. Die RC-Bohrungen bei Nyam bestanden aus Abschnitten in Abständen von 50 m, wobei die Bohrlöcher entlang der Abschnitte in Abständen von 25 m angeordnet waren. Die Bohrlöcher verteilten sich auf zehn separate Abschnitte, die sich über eine Streichenlänge von 1,2 km erstreckten. Die Lagerstätte Nyam ist entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen.

KJRC025 bis KJRC038 (14 RC-Bohrlöcher auf insgesamt 1.914 m) wurden beim Goldziel Kojina Hill abgeschlossen, einem fortgeschrittenen Ziel bei Enchi ohne definierte Mineralressource. Die Bohrungen peilten oberflächennahe Mineralisierungen, einschließlich der oberflächennahen Oxid- und Übergangshorizonte, sowie die oberflächennahe frische Mineralisierung an. Die Bohrungen wurden in Gebieten fortgesetzt, die zuvor mittels Schürfgrabungen und Bohrungen in größeren Abständen identifiziert worden waren (14 RC-Bohrlöcher auf insgesamt 2.588 m, die im Rahmen des Bohrprogramms 2020-2023 gebohrt worden waren). Im Rahmen der RC-Bohrungen bei Kojina Hill wurde eine Reihe von Zielen in fünf Abschnitten erprobt, die sich über eine Streichenlänge von 250 m erstrecken. Die Bohrungen peilten eine oberflächennahe Mineralisierung an, wobei die Bohrlöcher eine maximale vertikale Tiefe von 150 m erreichten. Im Rahmen dieser Bohrungen wurden auch bedeutsame Ausläufer entlang des Streichens der zuvor durchschnittenen Goldmineralisierung untersucht, einschließlich über 100 m südlich und abwärtsgerichteter Erweiterungen der Struktur. Die Goldmineralisierung ist weiterhin offen, wobei weitere Bohrungen geplant sind. Das Ziel der Bohrungen bei Kojina Hill besteht darin, Bereiche für ein zukünftiges Ressourcenwachstum bei Enchi zu definieren.

Link zur vollständigen englischen Originalnews:

https://newcoregold.com/news/newcore-gold-increases-drill-program-to-45-000-metres-at-the-enchi-gold-project-ghana/

Goldziel Kojina Hill

Das Goldziel Kojina Hill ist ein fortgeschrittenes Ziel auf Enchi, für das zurzeit keine Mineralressourcenschätzung definiert ist. Frühere Bohrungen auf Kojina Hill umfassten 21 RC-Bohrlöcher über insgesamt 3.532 m. Kojina Hill liegt 10 km südöstlich der Stadt Enchi, mit nahegelegenen Straßen und Stromleitungen sowie weiteren Zugängen über eine Reihe von Bohrstraßen. Kojina Hill steht in Zusammenhang mit einer Struktur, die subparallel zur Scherzone Nyam verläuft, und die Zone befindet sich 1,5 km westlich der Goldlagerstätte Nyam. Das Ziel Kojina Hill wird an der Oberfläche durch eine 2 km lange und 1 km breite Gold-in-Boden-Anomalie definiert, von der bis dato weniger als 50 % erprobt wurden.

Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Enchi

Das Goldprojekt Enchi beherbergt eine angedeutete Mineralressource von 41,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,55 g/t Au, die 743.500 Unzen Gold enthält, sowie eine vermutete Mineralressource von 46,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 g/t Au, die 972.000 Unzen enthält. Die Praktiken der Mineralressourcenschätzung entsprechen den CIM Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserve Best Practice Guidelines (29. November 2019) sowie den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (10. Mai 2014), die mittels Referenz in National Instrument 43-101 ("NI 43-101") integriert wurden. Die Mineralressourcenschätzung stammt aus dem technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment on the Enchi Gold Project" vom 7. Juni 2024 mit Wirksamkeitsdatum 24. April 2024, der für Newcore von Preetham Nayak, P.Eng., Ryda Peung, P.Eng., und Zunedbhai Shaikh, P.Eng., von Lycopodium Minerals Canada Ltd., erstellt wurde; Kerrine Azougarh, P.Eng., von Micon International Limited; und Simon Meadows Smith, P.Eng. / P.Geo., von SEMS Exploration gemäß NI 43-101 erstellt wurde und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Simon Meadows Smith ist der unabhängige qualifizierte Sachverständige ("QP") gemäß NI 43-101.

Best Practices von Newcore Gold

Newcore verpflichtet sich bei den gesamten Explorations-, Probenahme- und Bohrtätigkeiten zu Best-Practice-Standards. Die Bohrungen wurden von einer unabhängigen Bohrfirma durchgeführt, die dem Branchenstandard entsprechende RC- und Diamantbohranlagen eingesetzt hat. Die Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren der Analysen umfassen die systematische Einfügung von Blind-, Standard- und Doppelproben in den Probenstrom. Die Proben werden in versiegelten Beuteln verpackt und zwecks Brandprobe mit 50 Gramm Gold direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt.

Qualifizierter Sachverständiger

Gregory Smith, P.Geo., Vice President of Exploration von Newcore, ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft und die zugrunde liegenden Daten angemessen verifiziert, einschließlich der Bestätigung der Bohrlochdatendateien mit den ursprünglichen Bohrlochprotokollen und Probenzertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten(1), weiter. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 15%ige Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Bezirksebene. Das 248 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der einige Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsvolumen für 2024 nach Angaben des World Gold Council.

Für das Board of Directors von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO & Direktor

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mal Karwowska | Vice President, Corporate Development and Investor Relations

+1 604 484 4399

mailto:info@newcoregold.com

http://www.newcoregold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Variationen - einschließlich negativer Variationen - solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen, die Ergebnisse vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen, den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie, die Ergebnisse metallurgischer Testarbeiten und von unserer laufenden Bohrkampagne, Bohrergebnisse, die Größe oder Beschaffenheit von Mineralvorkommen, die voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionen oder Programmen und zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann Newcore seinen Anlegern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts von Newcore; das formative Entwicklungsstadium von Newcore; die finanzielle Lage von Newcore; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold und anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Newcore ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81319Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81319&tr=1



