DJ AUKTION/Schwache Nachfrage nach 2042er Bundesanleihe

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2041 bzw. 2042 im Auktionsverfahren platziert, wobei letztere "technisch unterzeichnet" waren, die Nachfrage blieb also unterhalb des Angebotsvolumens.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 10. September bzw. 6. August:

Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit bis 15. Mai 2041 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,360 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 853 Mio EUR Zeichnungsquote 2,8 (2,2) Durchschnittsrendite 3,06% (3,03%) Settlement 10. Oktober 2025 Emission 3,25-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit bis 4. Juli 2042 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 908 Mio EUR Zuteilungsbetrag 733 Mio EUR Zeichnungsquote 1,2 (2,9) Durchschnittsrendite 3,08% (3,00%) Settlement 10. Oktober 2025

October 08, 2025 06:48 ET (10:48 GMT)

