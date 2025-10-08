© Foto: Dall-EBNB steigt zur drittgrößten Kryptowährung auf mit einem Wochenplus über 28 Prozent, getrieben von massiver On-Chain-Aktivität und wachsendem institutionellen Interesse.Der BNB Coin hat in dieser Woche eine atemberaubende Rallye hingelegt und ist zur drittgrößten Kryptowährung der Welt aufgestiegen. Mit einem aktuellen Kurs von 1.321 US-Dollar (Stand: 11:00 Uhr MESZ) liegt die Binance-eigene Kryptowährung weitere 4,3 Prozent im Tagesplus und kann auf ein Wochenwachstum von 28,5 Prozent verweisen. Auf Dreimonatssicht ergibt sich sogar ein Kursanstieg von rund 80 Prozent - ein Wert, den derzeit kein anderer digitaler Vermögenswert der Top 10 erreicht. Während Bitcoin und Ethereum zuletzt mit …Den vollständigen Artikel lesen ...
