Die Preise für Kfz-Ersatzteile sind erneut gestiegen - um knapp 6% im Vergleich zum Vorjahr. Damit sind die Ersatzteilpreise im letzten Jahrzehnt um mehr als 80% geklettert. Das zeigt eine aktuelle Analyse des GDV. Auch die Stundensätze in Kfz-Werkstätten kennen aktuell nur eine Richtung: nach oben. Im vergangenen Jahr sind Kfz-Ersatzteile erneut deutlich teurer geworden. Eine jährliche Analyse des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) zeigt, dass zwischen August 2024 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
