Nicht nur die Aktienmärkte eilen von einem Rekordhoch zum nächsten, auch Gold kennt keine Grenzen. Jetzt wurde erstmals die Marke von 4.000 Dollar geknackt. Bei Silber steht der Sprung auf ein neues Rekordhoch unmittelbar bevor. Und auch in die Kryptos ist wieder Schwung gekommen, allen voran in Ethereum.Der Bitcoin hat vor wenigen Tagen ein neues Rekordhoch erreicht, Ethereum noch nicht. Aber es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis auch Ethereum die bisherige Rekordmarke von 4.957 Dollar überschreitet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär