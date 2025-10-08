Wien (www.fondscheck.de) - Sicher nicht zu Unrecht sieht sich die von Hendrik Leber gemeinsam mit seiner Frau Claudia Giani-Leber gegründete Fondsgesellschaft Acatis als einer der Pioniere im KI-gestützten Wertpapier-Management, so die Experten von "FONDS professionell".Nun hätten die beiden den nächsten strategischen Schritt unternommen, um ihre nach eigener Einschätzung technologische Führungsposition im Bereich des Einsatzes künstlicher Intelligenz im Portfoliomanagement zu festigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
